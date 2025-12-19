بازتاب ضربت کاری ایران زلزله اطلاعاتی در اسرائیل(خبر ویژه)
نفوذ یک گروه هکری به تلفن همراه نخستوزیر سابق اسرائیل و انتشار اطلاعات محرمانه وی، به یک زلزله اطلاعاتی در رژیم صهیونیستی تعبیر شده است.
آوی اشکنازی تحلیلگر روزنامه «معاریو» در این زمینه نوشت: ایران با نفوذ گروه هکری «حنظله» به تلفن همراه نفتالی بنت، بدون تردید موفق شده اسرائیل و به ویژه دستگاه امنیت داخلی آن را در موقعیتی دشوار قرار دهد. نفتالی بنت شخصیتی است که تحت حفاظت واحد ۷۳۰ (حفاظت افراد مهم) شاباک است. تلاش شاباک به ریاست دیوید زینی، برای دور نگه داشتن خود از این رسوایی در این مورد جواب نمیدهد و شکست خورده است.
وی افزود: مشکل فقط مربوط به تلفن بنت نیست؛ مسئله بسیار گستردهتر است. ایران در تلاشی هماهنگ برای نفوذ به اسرائیل از طرق مختلف است و از فضای مجازی برای حمله به اهداف اسرائیلی بهره میگیرد. اسرائیل در حال مدیریت نادرست این تحولات است. نهاد امنیتی باید رویکرد خود را تغییر دهد. امروز ایرانیها موفق به هک کردن تلفن نفتالی بنت شدند؛ فردا ممکن است موفق به هک سیستم راهبردی اسرائیل شوند و آن زمان ممکن است خیلی دیر شده باشد.
شبکه 12 تلویزیون اسرائیل هم گزارش داد: با هکر شدن تلفن همراه نخستوزیر سابق، نفتالی بنت از سوی هکرهای ایرانی، و دسترسی به مکاتبات، تصاویر و لیست مخاطبین او، در نهادهای امنیتی این نگرانی وجود دارد که شمارههای تلفن همراه ارشدترین افراد اسرائیل لو رفته باشد. نفتالی بنت نخستوزیر و وزیر دفاع بوده و اکنون این شمارهها در حال پخش شدن هستند. یک نگرانی دیگر این است که فایلهایی هم که در حال انتشار هستند - و الان حتی در واتساپ مثل آتش در خرمن در حال پخش شدن هستند - آلوده شده باشند؛ یعنی هکرهایی که این ماجرا را کلید زدهاند، در این فایلها هم بدافزار جاسازی کردهاند، این ماجرا یک دردسر عظیم است.
همچنین باراک سِری افسر بازنشسته اطلاعاتی اسرائیل: گفت من دوباره به ماجرای نفتالی بنت نگاه کردم و چیزهایی را که منتشر شد و بیرون آمد، دیدم. بگذار به مخاطبان بگویم، هر کدام از شما تصور کنید و بر خود بلرزید که اگر وارد موبایلتان شوند و اطلاعات شما را بیرون بکشند چه میشود؟ واقعا وحشتناک است. تصورش هم آدم را ویران میکند. خدا نصیب نکند! قبلا هم سابقه داشته و به گوشی بنی گانتس نفوذ کردند. به گوشی دیگران هم نفوذ کردند. این وضعیت واقعا فاجعه بار است میدانید چیه؟ این وظیفه شاباک (سرویس امنیت داخلی) بوده و شاباک در اینجا شکست خورده است. هکرهای ایرانی موفق شدهاند اطلاعات را از گوشی بنت تخلیه کنند، این وضعیت واقعاً وحشتناک و فاجعهبار است. بخشی از مکاتبان افشا شده مربوط به دوران نخستوزیری بنت است.
شبکه عبری«کان» هم گفته است: هزاران شماره و مشخصات برجستهترین افراد در سیاست اسرائیل، سیاست جهانی، مقامات ارشد ارتش و غیره لو رفت. هک گوشی شخصی نخستوزیر سابق اسرائیل خیلی خیلی نگرانکننده و یک اتفاق بسیار دراماتیک است. اطلاعات محرمانه مقامات بسیار ارشد نهادهای امنیتی موساد و شاباک و واحدهای بسیار حساس، اکنون در دستان گروه هکری حنظله است.
این زلزله اطلاعاتی در رژیم صهیونیستی در حالی اتفاق میافتد که نفتالی بنت ده روز پیش در کنفرانس هفته سایبری تلآویو هشدار داده بود: تصور کنید ایران بهطور پنهانی یک میلیون متخصص نفوذ سایبری را وارد اسرائیل کند و آنها به همه سامانههای ما رخنه کنند و در اسرائیل هرجومرج بهراه بیندازند. بیمارستانها را از کار بیندازند، تمام پساندازهای مردم را در بانکها پاک کنند، نتایج انتخابات را دستکاری کنند. وقتی سایبر بر هوش مصنوعی سوار میشود، این سناریو کاملاً ممکن است. به همین دلیل، برای حفاظت از شهروندان اسرائیل، ما یک گنبد آهنین سایبری ملی ایجاد خواهیم کرد.
در همین حال، رادیو ارتش اسرائیل خبر داده: شین بت/شاباک (سازمان امنیت داخلی اسرائیل) یک شهروند روسی اسرائیل و یک کارگر خارجی شاغل در اسرائیل را به ظن عکسبرداری از زیرساختها و کشتیها در بنادر اسرائیل به دستور ماموران اطلاعاتی ایران دستگیر کرد. هر دو نفر با کیفرخواست جاسوسی برای ایران به زندان شاباک منتقل شدهاند. او از کشتیهای جنگی اسرائیل و آمریکا فیلمبرداری کرد، پالایشگاههای نفت در حیفا و بنادر کشور را مستندسازی کرد و در پایگاه رامات داوید، پیش از آنکه فرصت ارسال مواد به گردانندگانش را پیدا کند، بازداشت شد. ویتالی زبیاگنیتسب، که در اسرائیل کار میکرد، متهم است که در ازای این اقدامات پول دریافت کرده و آگاه بوده که این کارها مصداق جاسوسی است.
در کیفرخواست آمده که زبیاگنیتسب به اعمال انتسابی اعتراف کرده است. از آغاز جنگ تاکنون، ۳۴ کیفرخواست به اتهام جاسوسی به نفع ایران تنظیم شده است.
در کیفرخواست زبیاگنیتسب تصریح شده: «متهم مأموریتهای عکاسی و مستندسازی را در بندر ایلات انجام داده، بندر حیفا را مستند کرده، در مارینای هرتزلیا فیلمبرداری کرده است (پس از آنکه نگهبانان پلیس را فراخواندند و او پس از بازجویی و حذف تصاویر آزاد شد)، در بندر اشدود تصویربرداری کرده و سپس در حیفا از کشتیهای حاضر در بندر فیلم گرفته و به پارک نِشِر رفته تا از پالایشگاههای نفت حیفا تصویربرداری کند».
از سوی دیگر، یک نشریه صهیونیستی در تحلیلی، ضمن بررسی تأثیرات موشکهای ایران بر داراییهای نظامی اسرائیل نوشت: انتقام ایران فراتر از یک واکنش نمادین بود و داراییهای نظامی و استراتژیک ارزشمند اسرائیل را هدف قرار داد. موشکهای بالستیک ایران به پایگاه هوائی تل نوف، یکی از مهمترین مراکز نیروی هوائی اسرائیل که میزبان اسکادرانهای 15-F/16-F، تأسیسات فرماندهی و زیرساختهای لجستیکی است، حمله کردند که نشاندهنده توانایی ایران در هدف قرار دادن نیروی هوائی اصلی اسرائیل است. از دیگر حملات میتوان به اردوگاه رابین (کیریا) در تلآویو، تأسیسات کلیدی هوائی و اطلاعاتی و مراکز تحقیقات استراتژیک مانند وایزمن اشاره کرد ایران با هدف قرار دادن پایگاههای نظامی،مؤسسات تحقیقاتی و مراکز اقتصادی در محدوده اهداف خود، نشان داد که عمق فناوری، علمی و نظامی اسرائیل با وجود دفاع موشکی چندلایه، آسیبپذیر است. این حملات، ذخایر موشکهای رهگیر اسرائیل را تحت فشار قرار داد، محدودیتهای اشباع دفاع موشکی را آشکار کرد و خطوط قرمز قبلی اسرائیل را
در هم شکست.