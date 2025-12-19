خوزستان قهرمان کشتی فرنگی ایران شد
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم میزبان و نایب قهرمانی قمیها در اهواز به پایان رسید.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور به عنوان اولین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی در سال ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه در اهواز آغاز شده بود، دیروز با معرفی تیمها و کشتیگیران برتر به پایان رسید. در پایان این رقابتها تیم خوزستانِ میزبان با ۱۳۸ امتیاز قهرمان شد، تیم قم با ۱۰۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. استانهای فارس و تهران نیز با ۹۵ و ۹۲ امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند. مازندران و توابع تهران نیز با ۹۰ و ۷۸ امتیاز ردههای بعدی را از آن خود کردند. خوزستان با محمد حسینوند پناهی در ۵۵ کیلو، پویا ناصرپور در ۶۰ کیلو و محمدامین حسینی در ۸۲ کیلو سه قهرمان در این رقابتها داشت، درحالیکه مازندرانیها هم با علی اسکو در ۷۷، ناصر علیزاده در ۹۷ و مرتضی الغوثی در ۱۳۰ کیلو، برابر با تیم میزبانِ قهرمان، در اوزان دهگانه اولی داشتند. فارس با میثم دلخانی در ۶۳ کیلو و محمد کمالی در ۶۷ کیلو دو اولی داشت و دو قهرمانی اوزان ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم نیز از آن محمدجواد رضایی از قم و بهروز هدایت از کرمانشاه شد.