فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۵۸۱
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

خوزستان قهرمان کشتی فرنگی ایران شد

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور با قهرمانی تیم میزبان و نایب قهرمانی قمی‌ها در اهواز به پایان رسید.
مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور به عنوان اولین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی در سال ۲۰۲۶ که از روز چهارشنبه در اهواز آغاز شده بود، دیروز با معرفی تیم‌ها و کشتی‌گیران برتر به پایان رسید. در پایان این رقابت‌ها تیم خوزستانِ میزبان با ۱۳۸ امتیاز قهرمان شد، تیم قم با ۱۰۱ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت. استان‌های فارس و تهران نیز با ۹۵ و ۹۲ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. مازندران و توابع تهران نیز با ۹۰ و ۷۸ امتیاز رده‌های بعدی را از آن خود کردند. خوزستان با محمد حسین‌وند پناهی در ۵۵ کیلو، پویا ناصرپور در ۶۰ کیلو و محمدامین حسینی در ۸۲ کیلو سه قهرمان در این رقابت‎‌ها داشت، درحالی‌که مازندرانی‌ها هم با علی اسکو در ۷۷، ناصر علیزاده در ۹۷ و مرتضی الغوثی در ۱۳۰ کیلو، برابر با تیم میزبانِ قهرمان، در اوزان دهگانه اولی داشتند. فارس با میثم دلخانی در ۶۳ کیلو و محمد کمالی در ۶۷ کیلو دو اولی داشت و دو قهرمانی اوزان ۷۲ و ۸۷ کیلوگرم نیز از آن محمدجواد رضایی از قم و بهروز هدایت از کرمانشاه شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

بیگانه با زمانه

حـق‌النـاس در اســلام

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب با شهید مطهری

ادب انتقــاد

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

پارادایم‌های پیروزی در جنگ مدرن

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان در اعمال انسان

کار فرهنگی برای نسل جدید باید جزء مسائل اصلی کشور باشد

کشف اسرار در دوران مبارزه

مهم‌ترین تأثیر آیت‌الله مصباح بر علما و نیروهای حزب‌الله تقویت رابطه ایمانی با امام خامنه‌ای بود