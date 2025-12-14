خشم مجارستانیها از رواج کودکآزاری مردم خواستار برکناری نخستوزیر شدند
مردم مجارستان در اعتراض به بیعملی و بیتفاوتی دولت این کشور در قبال رسواییهای متعدد کودکآزاری خواستار استعفای دولت شدند.
دهها هزار نفر از مردم مجارستان در تظاهراتی در بوداپست شرکت کردند و خواستار استعفای «ویکتور اوربان»، نخستوزیر این کشور، شدند. معترضان به دلیل بیتفاوتی او در قبال رسواییهای مکرر کودکآزاری در این کشور خواستار استعفای او شدند. «شفقنا» به نقل از «الجزیره» نوشت؛ اوربان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۰ قول داده است که حفاظت از کودکان در مجارستان را در اولویت قرار دهد، اما رسواییهای متعدد کودکآزاری در سالهای اخیر دولت او را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. اعتراضات اخیر به رهبری «پیتر ماگیار»، رهبر حزب مخالف TISZA، پس از آن صورت گرفت که ادعاهای جدیدی در مورد یک بازداشتگاه نوجوانان در بوداپست، پایتخت این کشور، منتشر شد. تصاویر دوربینهای امنیتی از این مرکز، مدیر بازداشتگاه نوجوانان خیابان سزولو را در حال لگدزدن به سر یک پسر نشان میدهد.