کد خبر: ۳۲۴۱۹۷
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹
راهکار اقتصادی برای تعدیل نگاه برتریطلبانه (حکایت خوبان)
روزی گروهی از موالی (ایرانیان) به حضور امیرالمؤمنین(ع) آمدند و از اعراب شکایت کردند و گفتند: رسول خدا هیچگونه تبعیضی میان عرب و غیرعرب در تقسیم بیتالمال یا در ازدواج قائل نبود، بیتالمال را بالسویه تقسیم میکرد و سلمان و بلال و صهیب در عهد رسولالله(ص) با زنان عرب ازدواج کردند، ولی امروز اعراب میان ما و خودشان تفاوت قائلند. علی(ع) رفت و با اعراب در این زمینه صحبت کرد، اما مفید واقع نشد. فریاد کردند: ممکن نیست ممکن نیست!
علی(ع) در حالی که از این جریان خشمناک شده بود، میان موالی آمد و گفت: با کمال تاسف اینان حاضر نیستند با شما روش مساوات پیش گیرند و مانند یک مسلمان متساویالحقوق رفتار کنند. من به شما توصیه میکنم که بازرگانی پیشه کنید، خداوند به شما برکت خواهد داد.(1)
____________
1- بحارالانوار، ج 9، باب 124