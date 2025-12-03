فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۳۵۵۹
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
کتاب «ماجرای زاریا»، روایت مستند و تکان‌دهنده‌ای از قتل‌عام مسلمانان

زندگی‌نامه داستانی شهید باغانی برای نوجوانان منتشر شد

کتاب «ناصرالدین» زندگی‌نامه شهید ناصرالدین باغانی، به قلم محمدتقی عزیزیان زمانه توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر شد.
کتاب «ناصرالدین» روایتی مستند از زندگی و مسیر رشد شهید ناصرالدین باغانی است؛ جوانی که از نخستین سال‌های کودکی در فضای معنوی و مبارزاتی شهر قم پرورش یافت و در مسیر انقلاب، جهاد و علم، گام به گام پیش رفت. کتاب «ناصرالدین» حاصل پژوهشی است که نویسنده برای نگارش آن با خانواده، استادان، هم‌رزمان و دوستان دوران تحصیل و جنگ شهید گفت‌وگو کرده و از اسناد صوتی، تصویری و مکتوب بهره برده است. نویسنده با نثری روان و پر از جزئیات عاطفی، مسیر رشد ناصرالدین را از نوجوانی تا حضور او در میدان نبرد ترسیم کرده است.
شهید ناصرالدین باغانی در پادگان امام حسین(ع) آموزش دید و داوطلبانه به کردستان و سپس خوزستان رفت. پس از شرکت در آموزش‌های رزمی و تبلیغاتی، به گردان حبیب‌بن‌مظاهر از لشکر محمد رسول‌الله(ص) پیوست و در عملیات‌های بدر، کربلای ۱، ۴ و ۵ درخشید. سرانجام در واپسین روزهای نبرد کربلای ۵ در یازدهم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به صورت و سینه شهید شد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عاشقان عالمی دگر دارند (به جای گفت و شنود)

از ساده‌انگاری هسته‌ای تا اتحاد مقدس مردمی!(یادداشت میهمان)

اعتراض ایثارگران به دیدار معاون سازمان استاندارد با مقام رژیم صهیونیستی

گزارشی تکان‌دهنده از جنایات صهیونیست‌ها علیه زنان و کودکان یهود!

اخبار ویژه

آقای سریع‌القلم! فقرا بر خلاف اشراف حس همدردی بیشتری با دیگران دارند

شب، بانگ الله‌اکبر از پشت‌بام‌ها برخاست

جاسوسی برای ایران شغل جوانان اسرائیل شده است!

ایران هیچ‌گاه مثل امروز از زنان دانشمند و صاحب‌نظر برخوردار نبوده است

آل‌سعود برای بودجه 2026 عربستان 44 میلیارد دلار کم آورد!