زندگینامه داستانی شهید باغانی برای نوجوانان منتشر شد
کتاب «ناصرالدین» زندگینامه شهید ناصرالدین باغانی، به قلم محمدتقی عزیزیان زمانه توسط انتشارات ۲۷ بعثت منتشر شد.
کتاب «ناصرالدین» روایتی مستند از زندگی و مسیر رشد شهید ناصرالدین باغانی است؛ جوانی که از نخستین سالهای کودکی در فضای معنوی و مبارزاتی شهر قم پرورش یافت و در مسیر انقلاب، جهاد و علم، گام به گام پیش رفت. کتاب «ناصرالدین» حاصل پژوهشی است که نویسنده برای نگارش آن با خانواده، استادان، همرزمان و دوستان دوران تحصیل و جنگ شهید گفتوگو کرده و از اسناد صوتی، تصویری و مکتوب بهره برده است. نویسنده با نثری روان و پر از جزئیات عاطفی، مسیر رشد ناصرالدین را از نوجوانی تا حضور او در میدان نبرد ترسیم کرده است.
شهید ناصرالدین باغانی در پادگان امام حسین(ع) آموزش دید و داوطلبانه به کردستان و سپس خوزستان رفت. پس از شرکت در آموزشهای رزمی و تبلیغاتی، به گردان حبیببنمظاهر از لشکر محمد رسولالله(ص) پیوست و در عملیاتهای بدر، کربلای ۱، ۴ و ۵ درخشید. سرانجام در واپسین روزهای نبرد کربلای ۵ در یازدهم اسفند ۱۳۶۵، در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به صورت و سینه شهید شد.