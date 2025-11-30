مأمور پیشین سیا: برای سقوط بشار اسد با داعش و القاعده همکاری نزدیک داشتیم

سرویس خارجی-

رئیس پیشین پایگاه سیا در تل‌آویو در مصاحبه‌ای تلویزیونی فاش کرد که دستگاه اطلاعاتی آمریکا برای سقوط دولت اسد با گروه القاعده و داعش همکاری‌های تنگاتنگی داشته است.

در اسناد رسمی و اعترافات علنی مقامات بلندپایه آمریکایی بارها به همکاری مستقیم یا غیرمستقیم دولت آمریکا با گروه‌های تروریستی اشاره شده است. برای نمونه، «هیلاری کلینتون» در کتاب خاطرات خود با عنوان «انتخاب‌های سخت» و همچنین در مصاحبه‌های متعدد اذعان کرده است که واشنگتن در دهه ۱۹۸۰ میلادی در افغانستان، القاعده را به وجود آورد و از آن به‌ عنوان نیروی نیابتی علیه ارتش شوروی حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی کرد، حمایتی که خود آمریکایی‌ها بعدها آن را «بزرگ‌ترین اشتباه سیاست‌خارجی» خود خواندند! همچنین «مایکل فلین»، ژنرال بازنشسته و رئیس سابق آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، در مصاحبه‌ای معروف در سال ۲۰۱۵ تصریح کرد که دولت «باراک اوباما» آگاهانه از رشد داعش در سوریه حمایت کرد تا از آن به ‌عنوان ابزاری برای سرنگونی دولت قانونی سوریه استفاده کند، سندی که بعداً در اسناد محرمانه‌سازی‌شده پنتاگون نیز تأیید شد. همین‌طور گزارش‌های متعدد کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در عملیات «چرخ‌‌و‌فلک» (عملیات سایکلون) بیش از سه میلیارد دلار پول و هزاران موشک استینگر به دست گروه‌هایی رسید که بعداً القاعده از دل آن‌ها بیرون آمد. در سال‌های اخیر نیز «دونالد رامسفلد»، وزیر دفاع پیشین آمریکا، در خاطراتش به صراحت نوشت که در دهه ۱۹۸۰ دولت «رونالد ریگان» با «صدام حسین» همکاری نزدیک داشت، در حالی که همان زمان، از یک طرف، سازمان سیا صدام را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم می‌کرد، و از طرف دیگر، تسلیحات و اطلاعات ماهواره‌ای در اختیارش می‌گذاشت. همچنین اسناد منتشرشده «ویکی‌لیکس» و اظهارات «وسلی کلارک»، ژنرال چهارستاره بازنشسته آمریکا، نشان می‌دهد که پس حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر، برنامه‌ای هفت‌کشوره

برای تغییر رژیم در «خاورمیانه» طراحی شده بود که در آن از گروه‌های تندرو به‌ عنوان ابزار فشار استفاده می‌شد، گروه‌هایی

که خود آمریکا آن‌ها را «تروریست» می‌نامید اما در عمل از آن‌ها در لیبی، سوریه و یمن بهره‌برداری می‌کرد.

جنگ برای مبارزه با تروریسم!

اما همین آمریکا که خود خالق و حامی بسیاری از این گروه‌های تروریستی بوده، در دو دهه اخیر چندین جنگ ویرانگر را دقیقاً به نام «مبارزه جهانی با تروریسم» آغاز کرد، تناقضی که برای ناظران بی‌طرف نفرت‌انگیز است. حمله به افغانستان (۱۳۸۰) با شعار نابودی طالبان و القاعده آغاز شد، در حالی که همان طالبان سال‌ها پیش با دلارها و موشک‌های آمریکایی ساخته شده بودند. سپس جنگ عراق (۱۳۸۱) با ادعای وجود سلاح کشتار جمعی و ارتباط صدام با القاعده توجیه شد، ادعاهایی که بعداً خود مقامات آمریکایی آن‌ها را «دروغ آشکار» خواندند و میلیون‌ها نفر را آواره یا کشته به‌جا گذاشت. در لیبی (۱۳۸۹) هم ناتو به رهبری آمریکا، با همین بهانه، گروه‌های مسلحی را که خود تروریست می‌دانست، بمباران هوائی کرد تا قذافی را سرنگون کند، نتیجه‌اش شد هرج‌‌و‌مرج دائمی و بازار برده در طرابلس. در سوریه نیز از سال ۱۳۹۰ شمسی به بعد، میلیاردها دلار کمک پنهان و علنی به گروه‌هایی مثل جبهه‌النصره (شاخه القاعده در سوریه) و دیگر گروه‌های تکفیری سرازیر شد، در حالی که رسماً اعلام می‌کردند «با تروریسم می‌جنگند». این دوگانگی آشکار، یعنی هم پرورش دادن هیولا و هم ادعای شکار آن، نه‌تنها اعتبار اخلاقی آمریکا را در جهان نابود کرده است، بلکه خون میلیون‌ها بی‌گناه را به گردن سیاستمدارانی انداخته که هنوز هم با وقاحت از «مبارزه با تروریسم» سخن می‌گویند.

با تروریست‌ها همکاری کردیم، باید باز هم همکاری کنیم!

در آخرین اعترافات به حمایت‌های واشنگتن از تروریسم، «سوزان میلر»، از اعضای سابق سیا در اسرائیل و رئیس پیشین پایگاه این سازمان در تل‎آویو، افشا کرده است که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در عراق با القاعده و داعش همدست بوده است؛ بعدها نیز این همکاری‌ها در سوریه برای سقوطِ «بشار اسد»، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، ادامه پیدا کرده است. آمریکایی‌ها در حالی با افتخار از ارتباطات خود با القاعده و داعش سخن می‌گویند که این گروه‌ها برای سال‌های متمادی با کشتار و خونریزی، آرامش را از مردم کشورهایی مانند عراق، افغانستان و سوریه گرفتند. این گروه‌های تروریستی، هزاران نفر را به کام مرگ کشاندند و جمعیت زیادی را نیز آواره کردند. میلر تأکید کرده است که ارتباط با این گروه‌ها به آمریکا این امکان را می‌داد تا از برنامه‌های آن‌ها باخبر شده و آن‌ها را مدیریت کند. او در ادامه تصریح کرده است که لازم است آمریکا برای مقابله با ایران، ارتباطاتش

را با دو گروه القاعده و داعش بیش از پیش گسترش دهد!

در پایان گفتنی است، یکی از بی‌پرده‌ترین و زشت‌ترین نمونه‌های حمایت مستقیم آمریکا از تروریسم، تغییر

۱۸۰ درجه‌ای سیاست واشنگتن در قبال «ابومحمد الجولانی» است، کسی که از سال ۲۰۱۳ تا همین چند سال پیش رسماً در فهرست «تروریست‌های تحت تعقیب ویژه» وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشت و برای سرش ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده بود. الجولانی همان کسی است که جبهه النصره (شاخه رسمی القاعده در سوریه) را تأسیس کرد، شخصاً دستور ده‌ها عملیات انتحاری و سربریدن را صادر کرد و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ شمسی بخش‌های وسیعی از ادلب و حلب را با وحشی‌گری اداره می‌کرد. با وجود همه این جنایات، از سال ۱۳۹۷ به بعد (۲۰۱۸ میلادی) گزارش‌های متعدد «نیویورک‌تایمز»، «واشنگتن‌پست» و حتی «وال‌استریت‌ژورنال» فاش کرد که سازمان سیا و فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به ‌طور پنهان و بعداً نیمه‌علنی با گروه الجولانی (که نامش را به «هیئت تحریرالشام» تغییر داد) تماس برقرار کردند، اطلاعات ماهواره‌ای و کمک‌های مالی غیرمستقیم از طریق کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در اختیارش گذاشتند و در نهایت سال ۱۴۰۳ شمسی (۲۰۲۴-۲۰۲۵) مقامات ارشد پنتاگون و وزارت خارجه علناً اعلام کردند که دیگر الجولانی را «تروریست» نمی‌دانند و حتی آماده‌اند با دولت او همکاری کنند.