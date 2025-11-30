لغو امتیاز ۴۴ مدرسه غیردولتی متخلف
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی از لغو امتیاز حدود ۴۴ مدرسه غیردولتی متخلف طی امسال خبر داد.
به گزارش ایسنا، احمد محمودزاده، در برنامه صف اول شبکه خبر با بیان اینکه از بین ۴۰هزار مدرسه و مرکز، در طول مسیر 6ماهه اول سال، ۱۷۴ مدرسه هستند که بخشی تخلف شهریهای، بخشی تخلف کارهای آموزشی، فرهنگی یا ناهنجاریهایی که در فضای عمومی جامعه دیده میشود را مرتکب شدند، افزود: ما ارزیابی داریم و نظارتهای میدانی هم از طرف وزارتخانهها صورت میگیرد حتی از ایام قبل از مهرماه. بخشی از این موضوعات برنامههایی است که خارج از چارچوبهای شهریهای است. مثلاً در تهران مدارسی داریم که دو زبان به دانشآموزان یاد میدهند، اصلاً موضوعی مثل زبان جزو برنامه درسی ما نیست، اینها فعالیتهای آموزشگاهی است که بین مدرسه و خانواده به توافق میرسند که بخشی از این کلاسها را در درون مدارس میگذارند و شهریه آن به شهریه مدارس اضافه میشود.
حدود ۹۰ درصد از مدارس غیردولتی
امروز به صرفه نیستند
محمودزاده با بیان اینکه بخشی از کسانی که وارد این حوزه شدهاند، دغدغهمند به حوزه تعلیم و میخواهند بعد از بازنشستگی در این حوزه حضور داشته باشند؛ وزیر آموزشوپرورش هم اشاره کردهاند، حدود ۹۰درصد از مدارس غیردولتی امروز به صرفه نیستند، گفت: با توجه به هزینههای پرسنلی و... درصد خیلی کمی از سود مدرسه برای مؤسس مدرسه است.
وی درخصوص عودت شهریه اضافه به مردم بیان داشت: دستورالعملی که در تخلفات شهریه اتفاق میافتد در چهار مرحله براساس مصوبهای که در شورای راهبردی وزارت آموزشوپرورش مصوب شده است، صورت میگیرد، در مرحله اول عودت اضافه شهریهای که از دانشآموزان گرفتهاند باید برگردد، مرحله دوم عودت خود شهریه و جریمه است، مرحله سوم هم جریمهها بیشتر میشود و مرحله چهارم بستن مدرسه در صورت تکرار تخلف است.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پاسخ به اینکه امسال چند مدرسه متخلف لغو امتیاز شدهاند؟ گفت: امسال حدود ۴۴ مدرسه متخلف لغو امتیاز شدهاند. ما شهریه را اعلام میکنیم، در سامانه وجود دارد، یعنی اولیای دانشآموز میتواند با ورود به کد مدرسه در پنل خودش شهریهای که ما ابلاغ کردهایم را ببیند ولی برخی از مدارس میگویند اگر با این شهریه باشد ما ثبتنام نمیکنیم که تخلف است و خانواده مجبور به ثبتنام در آن مدرسه است بنا به دلایل مختلفی مثل کیفیت و دسترسی آسانتر به مدرسه یا برنامههای خوبی که آن مدرسه اعمال میکند.
محمودزاده ادامه داد: یک قانونی داریم که در بخشهایی اجرا نمیشود. در قانون مدارس غیردولتی
۷ بند حمایتی داریم، به دلیل محدودیتهای مالی دولتها این امکان حمایتها وجود ندارد. اگر حمایت صورت گیرد قول میدهم هیچگونه تخلف در مدارس غیردولتی را نمیگذارم انجام بپذیرد. مثلاً در ماده ۲۵ این قانون گفته است بخشی از بیمه معلمهای مدارس غیردولتی را دولت باید پرداخت کند. تا به امروز گفتند به این موضوع باید ۲ همت کمک شود، اما چون این اتفاق نمیافتد، مؤسس همه بیمهها و همه پرداخت حقوق و مزایا را از محل شهریه باید پرداخت کند. یعنی روی شهریه فشار میآید و ما یا باید شهریه را متناسب با نیازهای مدرسه افزایش بدهیم یا اینکه از کیفیت نیروی انسانی میزند، یا از کیفیت آموزش میزند یا از کیفیت پرورش میزند.
وی افزود: اگر مدارس غیردولتی نبودند، دو میلیون و ۵۰۰هزار دانشآموز، ۲۱هزار مدرسه، نزدیک به ۲۹۰هزار نفر معلم را باید دولت در اختیار این قشر از خانوادهها میگذاشت.