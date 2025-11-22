هرگونه همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه صنعا برایتان تبعات خواهد داشت

سرویس خارجی-

یمن، با هشدار به ولیعهد سعودی نسبت به پیامدهای ورود به جنگی تازه در یمن، اعلام کرد هرگونه اقدام نظامی جدید با شکست همراه خواهد شد و ریاض نباید بازیچه طرح‌های آمریکا و رژیم اسرائیل شود.

در بهار ۱۳۹۴ (۲۶ مارس ۲۰۱۵)، آسمان یمن ناگهان تیره شد؛ جنگنده‌های سعودی با چراغ سبز آمریکا و سکوت اروپا، بمباران را آغاز کردند. رژیم سعودی که خود را «نگهبان حرمین» می‌نامید، با همراهی امارات، بحرین، سودان و مزدوران کلمبیایی و سنگالی، ائتلافی ساخت که نامش «طوفان قاطعیت» بود، اما در عمل طوفانِ جنایت بود. بیمارستان‌ها، مدرسه‌ها، بازارها، مراسم عروسی و حتی اتوبوس‌های دانش‌آموزان، بارها، هدف قرار گرفتند؛ بمب‌های خوشه‌ای آمریکایی، موشک‌های انگلیسی و اطلاعات ماهواره‌ای واشنگتن، هر روز بر تن یمن زخم تازه‌ای می‌زدند. سازمان ملل بعدها گزارش داد که بیش از ۶۰درصد قربانیان غیرنظامی بودند و بیش از ۲۵ هزار حمله هوائی ثبت شده بود؛ کودکانی که زیر آوار جان می‌دادند، مادرانی که در بیمارستان‌های بمباران‌شده زایمان می‌کردند و مردمانی که از گرسنگی و وبا می‌مردند، همه بخشی از همان «قاطعیتی» بودند که غرب آن را «دفاع مشروع» نامید. اما یمن شکسته نشد. کوه‌های سر به فلک کشیده صَعده، دشت‌های مأرب و کویرهای حدیده، شاهد مقاومت مردمی شدند که تاریخِ معاصر مثل آن را کم دیده بود. جنبش انصارالله و ارتش یمن، با کمترین امکانات، موشک‌های بالستیک و پهپادهایی ساختند که تا قلب ریاض و ابوظبی می‌رسیدند؛ بندرگاه‌های امارات را بستند، کشتی‌های سعودی را غرق کردند و حتی پالایشگاه‌های «آرامکو» را به آتش کشیدند. در حالی که ائتلاف؛ میلیاردها دلار خرج می‌کرد، یک ملتِ در تنگنا اما سربلند، هشت سال تمام در برابر یکی از مجهزترین ارتش‌های منطقه و حامیان غربی‌اش ایستاد. امروز، پس از نزدیک به یک دهه جنگ، سعودی نه‌تنها نتوانست صنعا را بگیرد، بلکه مجبور شد در بهار ۱۴۰۲ (آوریل ۲۰۲۳) پای میز مذاکره بنشیند؛ یمنِ مقاوم، با دستانی خالی اما اراده‌ای از آهن، به دنیا نشان داد که بمب‌های آمریکایی و دلارهای سعودی، نمی‌توانند روح یک ملت را بشکنند. همان ماجرائی که به شکلی بسیار عجیب‌تر در جریان جنگ غزه و ورود یمن به این جنگ تکرار شد.

هشدار جدی یمن

حالا در زمانی که شاید دوباره همان خطای فاجعه‌بار گذشته را تکرار کند، سیل هشدارهای یمنی‌ها به سمت ریاض جاری شده است تا آل‌سعود را از سقوط در چاه درگیری پرهیز دهند! «عبدالله النعیمی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در سخنانی، هشدار داد که عربستان در صورت آغاز جنگی جدید در یمن، با پیامدهای سنگینی روبه‌رو خواهد شد. طبق گزارش «عربی۲۱»، وی خطاب به «محمد بن‌سلمان»، ولیعهد رژیم سعودی، گفت که تجربه هشت سال جنگ گذشته نشان داد مداخله نظامی در یمن نه‌تنها نتیجه‌ای نظامی در بر ندارد، بلکه جایگاه عربستان را در منطقه نیز تضعیف کرده است. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «محمد بن‌سلمان جنگی را آغاز کرد که با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی همراه بود، در آن زمان یمن حتی یک موشک در اختیار نداشت؛ اما امروز، همان حامیان او آماده‌اند عربستان را وارد جنگ کنند و سپس مانند آن‌چه با بنیامین نتانیاهو رخ داد، او را رها کنند.»

آماده صلح هستیم، اما...

از سوی دیگر، «علی القحوم»، عضو دیگر دفتر سیاسی انصارالله، نیز با تأکید بر ضرورت پذیرش «واقعیت جدید یمن به عنوان یک کشور»، مسیر صلح را «واضح و در دسترس» دانست و گفت: «یمن آماده صلح است، اما این صلح تنها زمانی ممکن است که تجاوز متوقف شود، محاصره برداشته شود، اشغال پایان یابد، خسارت‌ها جبران و روند بازسازی آغاز شود. پس از آن، یمنی‌ها باید بتوانند در فضائی آرام و دور از نفوذ خارجی، برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند.» آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، او احترام به استقلال و حاکمیت یمن را شرط اساسی هرگونه توافق دانست. صنعا پیش‌تر تهدید کرده بود که در صورت تداوم محدودیت در ورود کالاها به مناطق تحت کنترل صنعا، احتمال هدف قراردادن بنادر و فرودگاه‌های عربستان وجود دارد.

اعتراف رسانه فرانسوی به ضربه یمن به آمریکا

در این میان همچنین، نشریه اینترنتی فرانسوی گزارش داد که آمریکا طی مأموریت دریایی خود در دریای سرخ با سلسله‌ای از شکست‌های نظامی، فنی و عملیاتی روبه‌رو شده که علاوه‌بر خسارت‌های مالی، اعتبار نیروی دریایی این کشور را به‌شدت خدشه‌دار کرده است. «فوتورا سیونس»، در گزارشی تحلیلی، به بررسی مأموریت ناو هواپیمابر «هری اس.ترومن» در دریای سرخ پرداخت و تأکید کرد که نیروی دریایی آمریکا طی این عملیات با ناکامی‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شد که نه‌تنها به خسارت مالی سنگین منجر شد، بلکه تردیدهایی جدی درباره توان عملیاتی و جایگاه جهانی این نیرو ایجاد کرد. نیروی دریایی آمریکا در این مأموریت سه فروند جنگنده پیشرفته «اف/ ای-۱۸ سوپر هورنت» را از دست داد و خروج ناو ترومن از منطقه، که در ابتدا برای نمایش قدرت آمریکا در برابر نیروهای یمنی مستقر شده بود، «نوعی شکست استراتژیک و لکه‌ای بر اعتبار بزرگ‌ترین نیروی دریایی جهان» توصیف شده است. در این گزارش آمده است که حضور نیروهای یمنی در دریای سرخ، با وجود محدودیت‌های فنی، تأثیر قابل‌توجهی بر معادلات بازدارندگی گذاشت و نشان داد که حتی یک نیروی غیرمتعارف می‌تواند بر عملکرد و روحیه بزرگ‌ترین ناوگان دریایی جهان تأثیر بگذارد. ارزش تقریبی جنگنده‌های از دست رفته حدود ۱۸۰ میلیون دلار برآورد شده، اما مهم‌تر از آن، آسیب عمیق به اعتبار عملیاتی و بازدارندگی آمریکا عنوان شده است.

وحشت نتانیاهو از یمن

خبر دیگر آن‌که نخست‌وزیر رژیم آپارتاید اسرائیل با ابراز نگرانی از رشد توانمندی‌های نظامی یمن، این کشور را جبهه‌ای خطرناک توصیف کرد و هشدار داد اجازه نخواهند داد این تهدید گسترش یابد. «بنیامین نتانیاهو» در اظهاراتی، یمن را جبهه‌ای بسیار خطرناک برای این رژیم دانست و تأکید کرد که نباید اجازه داد این تهدید توسعه پیدا کند. او مدعی شد که نماد گروه‌های فعال در یمن صرفاً یک پرچم معمولی نیست بلکه نشان‌دهنده هدفی مستقیم علیه موجودیت رژیم صهیونیستی است. البته طبیعی است که این سیاستمدارِ جنایتکارِ جنگی اشاره‌ای به این نمی‌کند که یمن در واکنش به کشتار رژیم اسرائیل در غزه وارد میدان شد! در پایان گفتنی است، یمن در طول یک دهه گذشته ثابت کرده که تهدیدهایش شعار توخالی نیست و هر آن‌چه اعلام کرده، با قدرت و دقت عملیاتی به اجرا درآورده است؛ از هدف‌گیری دقیق کشتی‌های اسرائیلی در باب‌المندب و دریای سرخ با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری گرفته تا شلیک موشک‌های کروز به عمق سرزمین‌های اشغالی و اصابت مستقیم به فرودگاه بن‌گوریون و تأسیسات حیاتی در تل‌آویو و حیفا، که رژیم صهیونیستی را وادار به فعال‌سازی مکرر گنبد آهنین و تعطیلی حریم هوائی کرد. این در شرایطی است که کودک‌کشان صهیونیست با تمام حمایت آمریکا و غرب، حتی نتوانستند موشک‌ها و پهپادهای یمنی را به طور کامل خنثی کنند و حالا به خوبی می‌دانند که با نیروی بااراده‌ای روبه‌رو هستند که نه خسته می‌شود و نه عقب‌نشینی می‌کند. رژیم آل‌سعودِ خائن هم که سال‌ها با دلارهای نفتی و بمب‌های آمریکایی یمن را به خاک و خون کشید، امروز باید تهدیدهای صریح صنعا را جدی بگیرد؛ چراکه همان دستانی که ریاض و ابوظبی را با موشک و پهپاد به لرزه درآوردند، هنوز آماده‌اند تا هرگونه خیانت جدید به ملت فلسطین و غزه را با پاسخ‌های کوبنده‌تر مجازات کنند. تاریخ نشان داد یمن وعده می‌دهد و عمل می‌کند؛ نوبت رژیم‌های کودک‌کش و مزدور است که این واقعیت تلخ را باور کنند.