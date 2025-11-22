توقف در رقابت انتخاباتی غلط است برای رفع مشکلات مردم باید به دولت کمک کرد

شهردار تهران گفت: من در انتخابات رقیب بودم اما حالا تمام توانم را برای کمک به این دولت می‌گذارم، مردم کسانی را می‌خواهند که باری از دوش آنها بردارند.

به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا زاکانی در اجتماع هزار نفری اساتید، طلاب و روحانیون بسیجی کشور که همزمان با سی‌ و هفتمین سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج طلبه و دانشجو با شعار «پیشگامان رهایی» در تهران برگزار شد، بر ضرورت ارائه مدل جدید حکمرانی برای حل چالش‌های کلان اقتصادی کشور تأکید کرد.

زاکانی با یادآوری تجربه موفق بازسازی شهر پس از جنگ ۱۲ روزه بدون دریافت کمک دولتی، افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۹۵ درصد منازل آسیب‌دیده در تهران و ۵ درصد در دیگر شهرها بود.۹۵ درصد مربوط به تهران بدون گرفتن یک ریال بودجه از دولت تمام شده است، اما ۵ درصد مربوط به باقی شهرها باوجود اینکه دولت پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه صرف آن کرده هنوز انجام نشده است. وی ادامه داد: شهرداری توانسته بدهی‌های انباشته‌شده از سال‌های گذشته را صفر کند و منابع را به اهرمی مؤثر برای توسعه شهرسازی تبدیل نماید.

شهردار تهران با تأکید بر لزوم توزیع عادلانه سهمیه بنزین گفت: کسانی که مصرف بیشتری دارند باید هزینه بیشتری بپردازند و منابع بنزین باید به عنوان سرمایه‌ای بین نسلی برای آینده سرمایه‌گذاری شود. زاکانی بیان داشت: ما با گران‌کردن سوخت مخالفیم و در دولت هم اعلام کردم.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد گفتمان امید و ارائه راهکارهای عملی تأکید کرد و شایعات مربوط به توافق با آمریکا را رد کرد و افزود: دشمنان به دلیل ناتوانی نظامی، تمام امیدشان به ایجاد آشوب داخلی است.

دلار با دستور سقوط نمی‌کند

دلار با کار سقوط می‌کند

شهردار تهران اظهار داشت: راه کارکردن رقابت با دولت نیست؛ دولت با انتصاب جدیدش در حوزه انرژی نشان داده که می‌خواهد از راه تعدیل به ‌نفع مردم انرژی را مدیریت کند. زاکانی با بیان اینکه دلار با دستور سقوط نمی‌کند؛ دلار با کار سقوط می‌کند، بیان داشت: ما از همین حالا مشغول خرید میوه عید و خرمای ماه رمضان برای میادین میوه و تره‌بار هستیم؛ به‌محض اینکه واسطه‌ها حذف شود قیمت‌ها تا ۴۰ درصد سقوط می‌کند.

وی ادامه داد: دو ماه قبل در نامه به رئیس‌جمهور گفتم مدیریت آب تهران را به ‌دست ما یعنی مدیریت محلی بدهید، طرح ما این بود که در خانه‌های مردم کاهنده نصب کنیم که خرج آن برای خانه یک میلیون تومان است و من در خانه خودم هم نصب کرده‌ام. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب معادل مصرف ۲۴ میلیون نفر است و اگر درست مدیریت کنیم آب اضافه هم داریم.

مردم خروس جنگی نمی‌خواهند!

زاکانی گفت: دولتی‌ها به من گفتند تو که آن قدر به ما کمک میکنی چرا در انتخابات آن‌طور رفتار کردی، بنده پاسخ دادم: اینکه چون من در انتخابات رقیب بودم الان هم باید رقابت کنم، این غلط است. من در انتخابات رقیب بودم اما حالا تمام توانم را برای کمک به این دولت می‌گذارم. مردم خروس جنگی نمی‌خواهند؛ کسانی را می‌خواهند که باری از دوش مردم بردارند.