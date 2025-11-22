وحشت رژیم صهیونیستی از درگیری جدید با ایران «گیدعون سار»: به‌ دنبال درگیری با ایران نیستیم

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با روزنامه عبری زبان جروزالم پست در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد که «تهدید هسته‌ای ایران» از بین نمی‌رود.

«گیدعون سار»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه ادعا کرد که تل‌آویو قصد ندارد در این مرحله درگیری جدیدی با ایران انجام دهد، موضعی که به نظر می‌رسد با اظهارات چند روز قبل «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر در تضاد است.

به گزارش ایسنا، ساعر در مصاحبه با جروزالم پست ادعا کرد که «تهران در حال تلاش برای احیای قابلیت‌های هسته‌ای خود است»، اما سطح فعلی تولید اورانیوم غنی‌شده آن را «کمتر از قبل و کمتر از آنچه برنامه‌ریزی کرده بود» دانست.

وی افزود: «تهدید ایران از بین نخواهد رفت، اما ارزیابی در این مرحله این است که حمله نظامی جدیدی انجام نشود.»

بین ۱۳ تا ۲۴ ژوئن، رژیم صهیونیستی با حمایت ایالات متحده علیه ایران جنگید که قبل از اینکه ایالات متحده آتش‌بس را اعلام کند طی آن تهران با پرتاب موشک و پهپاد پاسخ داد.

سه‌شنبه گذشته، نتانیاهو در مراسمی در غرب قدس تهدید کرد که به حمله به ایران ادامه خواهد داد و به زعم خودش گفت: «ما به محور ترور ایران حمله کرده‌ایم و دست ما هنوز برای حملات بیشتر دراز است».

در همین زمینه، ساعر اظهار داشت که جنگ‌هایی که دولت تل‌آویو در طول سال گذشته به راه انداخته، «نبردی موازی در صحنه بین‌المللی» را بر آن تحمیل کرده است که شامل تلاش برای جلوگیری از اعمال تحریم‌های اروپایی علیه تل‌آویو و مقابله با موج فزاینده به رسمیت شناختن کشور فلسطین می‌شود.

او توضیح داد که وزارت امور خارجه اسرائیل بر «تقویت روابط با کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، مانند آلمان، کشورهای بالکان، جمهوری چک، مجارستان و کشورهای بالتیک» تمرکز دارد.

ساعر این کشورها را «وزنه تعادل» در برابر مواضع سایر کشورهای اروپایی «که بیشتر درگیر مسئله فلسطین هستند» دانست.

او به «بسته شدن سفارت اسرائیل در ایرلند» اشاره کرد، در حالی که همزمان نمایندگی‌های جدیدی را در استونی، مولداوی و زامبیا افتتاح می‌کند.

در بحبوحه جنگ نابودی اشغالگران علیه غزه که از هشت اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، چندین کشور در جلسات سازمان ملل متحد در سپتامبر گذشته، کشور فلسطین را به رسمیت شناختند و طبق اعلام وزارت امور خارجه فلسطین، تعداد کشورهای به رسمیت شناخته شده به ۱۶۰ کشور از ۱۹۳ کشور عضو رسید.

در همین زمینه، ساعر بار دیگر با انتقاد از قطعنامه ایالات متحده در مورد تشکیل نیروی بین‌المللی در غزه که در ۱۸ نوامبر توسط شورای امنیت تصویب شد و شامل «مسیری به سوی یک کشور فلسطینی» بود، بر رد هرگونه مسیری که منجر به تأسیس کشور فلسطین شود، توسط دولت خود تأکید کرد.

او ادعا کرد که به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چندین کشور در سال گذشته از نظر او «موفقیت‌آمیز» نیست، اما تأکید کرد که تل‌آویو موفق شده است کشورهای دیگر، مانند آلمان و برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را متقاعد کند که گام مشابهی برندارند.

او استدلال کرد که «حفظ آرامش فعلی (در غزه) به نفع اسرائیل است و باید نشان داده شود که تل‌آویو قبل از بررسی از سرگیری عملیات نظامی، به طرح آمریکایی برای خلع سلاح حماس یک فرصت دیپلماتیک داده است».

توافق آتش‌بس بین تل‌آویو و حماس، بر اساس یک طرح ۲۰ ماده‌ای ارائه شده توسط ترامپ، به نسل‌کشی دو ساله به رهبری اسرائیل در نوار غزه، با حمایت ایالات متحده، که از هشت اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و بیش از ۶۹ هزار فلسطینی را شهید و بیش از ۱۷۰ هزار زخمی برجای گذاشت، که اکثر آنها کودک و زن بودند و بازسازی آن طبق تخمین سازمان ملل حدود ۷۰ میلیارد دلار هزینه داشته است، پایان داد.