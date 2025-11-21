چرا برداشتی؟!(گفت و شنود)

گفت: محتوای پیام آقای پزشکیان برای بن‌سلمان که قبل از سفر بن‌سلمان به آمریکا به او داده شده است چه بود؟!

گفتم: سخنگوی دولت اعلام کرده «در این پیام بر قدردانی ویژه از همکاری‌های دولت عربستان در تسهیل امور حجاج ایرانی در موسم حج امسال تأکید شده است‌».

گفت: پس چرا برخی از مدعیان اصلاحات آب از لب و لوچه‌شان سرازیر شده و ادعا می‌کنند این پیام برای میانجیگری بن‌سلمان میان ایران و آمریکا بوده است‌(!)

گفتم: ولی علاوه‌بر سخنگوی دولت، سفیر ایران در عربستان،

رئیس سازمان حج و سخنگوی وزارت خارجه هم این ادعا را به شدت تکذیب کرده‌اند. تازه همین دیروز هم ترامپ در دیدار بن‌سلمان به شدت از این که ایران حاضر به کنار آمدن با آمریکا نیست ابراز عصبانیت کرده است و‌...

گفت: باید دید این مدعیان اصلاحات که آن همه از بغل دولت به آلاف و اولوف

رسیده‌اند حالا که حرکت دولت را با آرزوی ذلت‌بار خود همسو نمی‌بینند

چه ساز دیگری کوک می‌کنند؟! یعنی از دروغ‌گوئی برای خوشامد دشمن دست بر می‌دارند و یا‌...؟!

گفتم: یارو به یکی از دوستانش زنگ زد. طرف گفت؛ من فلانی نیستم، شماره را اشتباه گرفته‌اید. یارو به جای اینکه عذر‌خواهی کند، گفت؛ اگر اشتباه گرفته‌ام، چرا گوشی را برداشتی؟!