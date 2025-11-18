فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۴
الف الف

صعود 95 پله‌ای شهسواری در رنکینگ جهانی

ندا شهسواری در حالی 95 پله در رنکینگ جهانی تنیس روی میز صعود کرد که سه بازیکن برتر ایران در مردان با سقوط مواجه شدند.
فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رده‌بندی برترین بازیکنان این رشته را منتشر کرد. بخش جالب توجه در این رنکینگ، صعود 95 پله‌ای ندا شهسواری و ایستادن در رتبه 133 بود. شهسواری در حالی با این صعود مواجه شد که هفته گذشته موفق به کسب 2 طلا و یک برنز در بازی‌های کشورهای اسلامی شد و همین مسئله نیز تاثیر اصلی را در ارتقاء او در رنکینگ داشت. همچنین در بخش بانوان، شیما صفایی با 14 پله صعود رتبه 166، الینا رحیمی با 2 پله سقوط در رده 260، مهشید اشتری با 2 پله صعود در رده 323 و ستایش ایلوخانی با یک پله صعود در رده 356 ایستادند. شرایط در بخش مردان متفاوت بود؛ به‌طوری که نوشاد عالمیان با 2 پله سقوط در رده 86، بنیامین فرجی با 2 پله سقوط در رده 145، نیما عالمیان با 2 پله سقوط در رده 172، امیرحسین هدایی با 9 پله صعود در رده 199 و امیرمهدی کشاورزی با 3 پله سقوط در رده 327 قرار گرفتند.

