مراسم رونمایی از کتاب «هم‌سفر آتش و برف»، روایت فرحناز رسولی از زندگی سردار شهید سعید قهاری‌سعید، با حضور مسئولان فرهنگی، پژوهشگران و خانواده شهدا در همدان برگزار شد. این اثر که با تقریظ رهبر معظم انقلاب همراه است، بخشی از نقش‌آفرینی زنان در دوران دفاع مقدس و سختی‌های خانواده‌های رزمندگان را روایت می‌کند.

مهدی کریمی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی همدان، در این مراسم با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، این اثر را نمونه‌ای ارزشمند از انتقال تجربه و فرهنگ مقاومت به نسل جوان دانست و گفت: «مطالعه زندگی شهید قهاری ما را با اخلاق، استقامت و مجاهدت واقعی آشنا می‌کند.» فرحناز رسولی، همسر شهید و راوی کتاب، با تأکید بر ضرورت حفظ خاطرات شهدا، از سال‌های زندگی مشترک و حضور همسرش در عملیات‌های مرزی و مقابله با گروهک‌های ضدانقلاب یاد کرد و افزود: «حاج سعید زندگی‌اش را وقف امنیت کشور کرد و شهادتش نتیجه سال‌ها مجاهدت بود.» در ادامه، فرزانه مردی، نویسنده کتاب، از تصویری که این اثر از نقش زنان در پشتیبانی جنگ ارائه می‌دهد سخن گفت و تأکید کرد: «این کتاب برای نسل امروز نشان می‌دهد زنان چگونه در سخت‌ترین شرایط، پشتیبان خانواده و انقلاب بودند.» میثم موسویان، منتقد کتاب، نیز با اشاره به ویژگی‌های مستند اثر، «همسفر آتش و برف» را کتابی دانست که بخشی از واقعیت‌های کمتر گفته ‌شده تاریخ انقلاب را روشن می‌کند. او گفت: «این اثر نشان می‌دهد پشت پیروزی‌ها، سختی‌ها و حقیقت‌های تلخی بوده که باید روایت شوند.» در پایان مراسم، از فرحناز رسولی، فرزانه مردی، میثم موسویان و مدیر انتشارات روایت فتح تجلیل شد.