توضیحات فرستاده رئیسجمهور درباره پیام پزشکیان به بنسلمان
رئیس سازمان حج و زیارت که در سفر به عربستان حامل پیام رئیسجمهور به بن سلمان بود، اظهار داشت: در این پیام بر اهمیت مناسک حج و عمره و ضرورت تقویت روابط و همکاریهای مشترک میان دو کشور تأکید شده است.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به سفر اخیر خود به عربستان و دیدار با مسئولان وزارت حج و عمره این کشور گفت: پیام ویژه پزشکیان، رئیسجمهور درخصوص حج و عمره به ولیعهد عربستان سعودی تقدیم شده است. رشیدیان با تأکید بر اینکه این پیام بازتابدهنده نگاه جدی دولت جمهوری اسلامی به موضوع حج و ظرفیتهای همکاری دوجانبه است، افزود: در این نامه بر اهمیت مناسک حج و عمره و ضرورت تقویت روابط و همکاریهای مشترک میان دو کشور تأکید شده است. امیدواریم این اقدام زمینهساز دوستی بیشتر و توسعه روابط سازنده در آینده باشد و شاهد همکاریهای بهتر و گستردهتری در عرصه حج باشیم.
وی همچنین با اشاره به واکنش وزیر کشور عربستان خاطرنشان کرد: وزیر کشور عربستان در این دیدار با تأکید بر نظم و هماهنگی زائران ایرانی در سالهای گذشته گفت که این سطح از همکاری و انضباط، نشاندهنده توجه ویژه دولت جمهوری اسلامی ایران به موضوع حج است.
سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، نیز در این زمینه گفت: با توجه به بازگشت منظم حجاج در حج گذشته، تلاشهای هماهنگ سعودیها و تسهیل امور حجاج برای سال جاری، محتوای پیام ارسالی از طریق رئیسجمهور به ولیعهد سعودی شامل قدردانی از اقدامات عربستان و تأکید بر همکاریهای لازم برای رفاه زائران بود. بنا به اعلام خبرگزاری رسمی عربستان سعودی نیز این پیام توسط شاهزاده «عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز» وزیر کشور عربستان در جریان دیدار با علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران دریافت شد. در جریان این دیدار که در دفتر وزارت کشور عربستان برگزار شد، دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک گفتوگو کردند. بر اساس این گزارش، در این نشست، «هشام بن عبدالرحمن الفالح» معاون وزیر کشور «محمد بن مهنا المهنا» معاون وزیر کشور در امور امنیتی، تیمسار «محمد بن عبدالله البسامی» رئیس امنیت عمومی، سرلشکر «خالد بن ابراهیم العروان» مدیرکل دفتر وزیر در امور مطالعات و پژوهشها، «احمد بن سلیمان العیسی» مدیرکل امور حقوقی و همکاریهای بینالمللی و «خالد بن حمد الصیخان» دبیر کمیته عالی حج عربستان سعودی حضور داشتند.
از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز علیرضا عنایتی، سفیر ایران در عربستان حضور داشت.