ایران در جمع ۱۰ قدرت دارای توان فضائی مستقل قرار دارد
رئیس سازمان فضائی ایران اظهار داشت: صنعت فضائی ایران اکنون در جمع ۱۰ تا ۱۱ قدرت دارای توان فضائی مستقل قرار دارد و دستیابی به جایگاهی بالاتر در میان قدرتهای فضائی جهان، هدفگذاری شده است.
حسن سالاریه، معاون وزیر و رئیس سازمان فضائی ایران، صبح روز سهشنبه (27 آبان) در رویداد «جام رسانه امید» مهمترین دستاوردهای فضائی کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ را تشریح کرد و از آغاز فاز نخست پایگاه فضائی چابهار خبر داد. وی در ادامه بیان داشت: نخستین پرتاب آزمایشی از این پایگاه در سال جاری انجام خواهد شد.
سالاریه با اشاره به مراحل ساخت و راهاندازی زیرساختهای اصلی این پایگاه، گفت: پروژه اکنون در مرحله پایانی قرار دارد و تصاویر منتشرشده نشاندهنده پیشرفت قابل توجه عملیات عمرانی است.
وی در ادامه، به گزارش عملکرد حوزه اکتشافات فضائی و زیستفضا پرداخت؛ حوزهای که سهم فزایندهای در اقتصاد فضائی جهان دارد. بر اساس این گزارش، ایران از اواخر دهه ۸۰ نخستین تجربههای پرتاب فضائی خود را آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با پرتاب ماهواره «ثریا»، توان ماهوارهبرهای سوخت جامد خود را تثبیت کرد. ماهوارهبرهای «قاصد» و «قائم ۱۰۰» نیز در همان سال عملکرد موفقی ثبت کردند.
سالاریه همچنین «تثبیت عملکرد سیمرغ» را یکی از مهمترین رخدادهای فضائی کشور عنوان کرد؛ پرتابی که منجر به قرار گرفتن سه ماهواره در مدار شد.
وی ادامه داد: در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ ماهوارههای «ظفر ۲»، «ناهید ۲» و نخستین بلوک انتقال مداری «سامانه یک» رونمایی شدند؛ بلوکی که امکان دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا را فراهم میکند.
رئیس سازمان فضائی ایران خاطرنشان کرد: دومین پرتاب موفق ماهوارهبر «قائم ۱۰۰» در شهریور ۱۴۰۳ انجام شد و طی آن ماهواره تحقیقاتی «چمران ۱»
برای آزمایش تراسترهای گاز سرد در مدار قرار گرفت. این ماهواره همچنان آزمایشهای مداری خود را ادامه میدهد. وی ادامه داد: سال ۱۴۰۳ همچنین شاهد نخستین حضور رسمی بخش خصوصی ایران در صنعت فضائی بود؛ جایی که دو ماهواره «کوثر ۱» و «هدهد» توسط پرتابگر سایوز از پایگاه روسیه به مدار ارسال شدند. در ادامه، پرتاب بلوک انتقال مداری «سامانه یک» با ماهوارهبر سیمرغ در آذر همان سال، نخستین تجربه موفق کشور در پرتاب «اسپیسویکل» بود که طی آن جرم ۳۰۰ کیلوگرمی برای اولینبار در مدار لئو تزریق شد.
رئیس سازمان فضائی ایران از رونمایی ماهواره مخابراتی ارتفاع بالا «ناوک» و نسخههای جدید «پارس ۱» و «پارس ۲» نیز خبر داد و افزود که نمونههای بعدی این ماهوارهها در برنامه ساخت و پرتاب قرار دارند.
سالاریه اذعان کرد: زیرساختهای سامانه رصد اپتیکی و ایستگاههای کنترل سلماس و چناران نیز طی این مدت توسعه یافتهاند. طبق برنامه، پیشرفت پایگاه چابهار تا شهریور ۱۴۰۴ به ۹۳ درصد خواهد رسید و نخستین پرتاب آن در سال جاری انجام میشود. وی ادامه داد: در حوزه همکاریهای بینالمللی، ایران در سال ۱۴۰۴ به جمع کشورهایی میپیوندد که در قالب برنامه فضائی چین، مأموریت تحقیقاتی مشترک به ماه را دنبال میکنند. همچنین کپسولهای جدید زیستفضا و ماهوارههای سنجشی تازه در مراحل پایانی ساخت قرار دارند و قرار است اوایل دیماه به مدار ارسال شوند.
سالاریه در پایان تأکید کرد: صنعت فضائی ایران اکنون در جمع ۱۰ تا ۱۱ قدرت دارای توان فضائی مستقل قرار دارد و با تمرکز بر افزایش دقت ماهوارهها و ارتقای ظرفیت پرتابگرها، دستیابی به جایگاهی بالاتر در میان قدرتهای فضائی جهان هدفگذاری شده است.