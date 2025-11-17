رفتار منافقانه مدعیان اصلاحات درباره فرد منصوب پزشکیان





توضیحات رئیس‌جمهور و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره درستی انتخاب رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این پرسش را پیش می‌کشد که با وجود روشن بودن موضوع، چرا برخی محافل سیاسی به مخالف‌خوانی و حاشیه‌سازی در این‌باره پرداختند و فیاض زاهد عضو افراطی شورای اطلاع‌رسانی، ضمن استعفا مدعی شد دولت دچار انحراف گفتمانی شده؟!

آقای پزشکیان رئیس‌جمهور درباره انتصاب سقاب اصفهانی گفت: از نخستین روز آغاز به کار، موضوع حل ناترازی‌های انرژی برای من و مجموعه دولت یکی از اصلی‌ترین، مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسائل کشور بوده است. بر همین اساس، از گروه‌های متعدد صاحب‌نظر، ایده‌پرداز و دارای برنامه دعوت شد تا دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در این زمینه ارائه کنند. از میان این طرح‌ها و مباحث و برنامه‌ها، تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص آقای سقاب اصفهانی جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر بود؛ از این‌رو ایشان برای ریاست سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برگزیده شدند تا ان‌شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها، امور و برنامه‌ها در مسیر صحیح هدایت شود.

همچنین الیاس حضرتی رئيس شوراي اطلاع‌رساني دولت درباره انتصاب اسماعيل سقاب اصفهانی از سوي رئيس‌جمهور گفت: طرح‌هاي مختلفي براي حل معضل ناترازي‌ها طي ساليان اخير از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌ها، كارشناسان، پژوهشكده‌ها و... ارائه شده بود كه رئيس‌جمهور تمامي آنها را مورد بررسي قرار داده و در همين راستا نيز با صاحب‌نظران مختلف ديدار و جلسات متعددي را نيز برگزار كرده است.

حضرتي اظهاركرد: در مجموع اين بحث‌ها و جلسات برگزارشده، آقاي سقاب اصفهاني و تيم ايشان با توجه به تجربه طولاني كه در دولت شهيد رئيسي نيز داشتند و همچنين با توجه به جامعيت طرح و ايده‌اي كه مطرح كردند، به نوعي مسلط‌ترين گروهي بودند كه برنامه جامعي براي حل مشكلات ناشي از ناترازي ارائه كردند. از اين رو رئيس‌جمهور نيز در حكمي ايشان را به عنوان رئيس سازمان بهينه‌سازي و مديريت راهبردي انرژي منصوب كردند. جمع‌بندي نهايي رئيس‌جمهور پزشكيان نيز اين بود كه طرح‌هاي ارائه شده از سوي اين تيم كامل‌تر و نزديكي بيشتري با موضوع عدالت انرژي كه مدنظر رئيس‌جمهور نيز قرار داشت، دارد.

حضرتي گفت: آقاي سقاب اصفهاني از حدود 8 ماه پيش طرح‌ها و ايده‌هاي خود را به برخي از كارشناسان نيز ارائه كرده بودند.

او در پاسخ به پرسشي در موردجهت‌گيري ايده‌ها و نقطه‌نظرات سقاب اصفهاني با ديدگاه و رويكرد رئيس‌جمهور پزشكيان و دولت وفاق ملي نيز گفت: «آقاي سقاب اصفهاني كاملا از رويكردهاي رئيس‌جمهور در اين حوزه با خبر هستند و جهت‌گيري و برنامه‌هاي تيم ايشان نيز منطبق با همين رويكرد است. جاي نگراني در اين خصوص وجود ندارد و ايشان قطعا ديدگاه‌هاي رئيس‌جمهور در حوزه عدالت انرژي را دنبال و اجرا خواهند كرد». اکنون با این توضیحات به نظر می‌رسد جنجال علیه انتصاب سقاب اصفهانی آن هم با وجود هماهنگی کاملش با آقای پزشکیان، صرفاً یک اقدام سیاسی‌کارانه و مظلوم‌نمایانه از سوی افراطیون مدعی اصلاحات، برای فرافکنی بی‌کفایتی آشکار خویش ظرف یک سال گذشته بوده است.