کاروان ایران با ۲۰ مدال در جایگاه دوم جدول رده‌بندی مدالی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین قرار گرفت.

کاروان ورزش ایران تا عصر روز شنبه با کسب ۲۰ مدال در مجموع در جایگاه دوم جدول رده‌بندی مدالی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین قرار دارد. ورزشکاران کشورمان تاکنون موفق به کسب ۷ مدال طلا، ۶ مدال نقره و ۷ مدال برنز شده‌اند و در رده دوم جدول پس از کشور صدرنشین قرار گرفته‌اند. مدال‌های کاروان ایران تاکنون در پنج رشته‌ کبدی، کوراش، ام‌ام‌ای، تکواندو و پنجاب سیلاب به دست آمده است. نمایندگان کشورمان در این رشته‌ها با درخشش چشمگیر برابر حریفان آسیایی، توانستند برای ایران افتخارآفرینی کنند.