تکنیکهای جنگ روانی (1)(پرسش و پاسخ)
پرسش:
در جنگ روانی، گروههای متخاصم چه تکنیکهایی را برای تاثیرگذاری روانی بر طرف مقابل مورد استفاده قرار میگیرد؟
پاسخ:
اهمیت و سابقه جنگ روانی
جنگ روانی از یک پیشینه طولانی به درازای عمر بشر برخوردار است. ابلیس با یک عملیات روانی حضرت آدم(ع) را وادار کرد تا از آن شجره ممنوعه تناول کند. امروزه جنگ روانی که نهایتا به تغییر نگرش و رفتار افراد یک جامعه بینجامد بیش از روشهای فیزیکی و جنگ سخت مورد استقبال رجال سیاسی جوامع قرار میگیرد. به بیان دیگر جنگ روانی در گفتمان امنیت ملی کشورهای جهان از جایگاه ویژهای برخوردار شده است، و بنا به ضرورت مقتضیات زمان بودجهها و سرمایههای کلانی برای پیشبرد اهداف آن در دستورکار دولتهای مختلف در سراسر جهان قرار گرفته است.
اهداف جنگ روانی
باید توجه داشت که هدف اصلی از اعمال جنگ روانی که امروزه با عنوان عملیات روانی مورد توجه ویژه دولتمردان سراسر جهان قرار گرفته، تضعیف روحیه جامعه هدف و هدایت افکار عمومی آن به مسیری مشخص و از پیش تعیین شده است و معمولا این مسیر فکری، توأم با تکنیکهای متعدد و متنوع جنگ روانی و عملیات روانی است.
بنابراین هدف اصلی و غایی از اعمال جنگ روانی تغییر رفتاری و فکری افراد در راستای نیل به اهدافی مشخص و منفعتطلبانه است. اما جهت رسیدن به این هدف غایی، اهداف تفصیلی دیگری نیز برای عملیات روانی عنوان شده که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1- اختلافافکنی و تشدید تضاد میان مردم و حکومت
2- بیاعتبارسازی و ناکارآمد کردن سران حکومتی
3- تحریف احساسات و عواطف ملی
4- ایجاد دوقطبیسازیهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه هدف
5- حمایت و تقویت احزاب و گروههای مخالف حکومت(اپوزیسیون)
6- بزرگنمایی و برجستهسازی نقاط ضعف و کمرنگ کردن و نادیده گرفتن نقاط قوت
7- ایجاد یأس و ناامیدی در مردم نسبت به حکومت و آینده سیاسی خود
انواع تکنیکهای نوین عملیات روانی
به اذعان صاحبنظران علوم سیاسی و تحلیلگران حوزه رسانه و جنگهای ترکیبی(هیبریدی) تکنیک و تاکتیکهای نوین عملیات روانی بسیار زیاد است و از مرز یکصد روش گذشته است.
اما ما در میان تمام این تکنیکها به برخی از اهم آنها به نحو اجمال میپردازیم، در ضمن با توجه به رویارویی جبهه غرب استکباری به سرکردگی آمریکا و عاملیت اسرئیل نژادپرست و نسلکش این بحث از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار میباشد.
1- تکنیک تکرار با قالبهای متنوع
در این روش از عملیات روانی، با تکرار زمانبندیشده و در قالبهای متنوع و رنگارنگ، یک موضوع خاص را تا زمانی که به القای کامل آن در ذهن مخاطب برسد، روند آن را ادامه داده و آن مهم را در ذهن افراد جامعه هدف به صورت باثباب و ملکه
درمیآورند.
2- تکنیک برچسبزنی برای قلب واقعیت و حقیقت
امروزه در عملیات روانی با استفاده از این تکنیک و بهرهگیری از القاب و تعابیر مثبت و منفی، مسیر افکار عمومی را در جهت موردنظر تغییر میدهند، بدان معنا که موضوعی منفی را با استفاده از واژههایی نظیر آزادیخواهی، نجاتبخشی، عدالتخواهی و حقطلبی و... مثبت جلوه میدهند و موضوع مثبت را با بهکارگیری کلماتی همچون تروریست، مرتجع، متحجر، ضدتجدد و سنتی و... به سمتوسوی منفی در اذهان و افکار عمومی سوق میدهند.
(ادامه دارد)