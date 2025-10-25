کد خبر: ۳۲۰۹۲۱
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۹
لزوم رعایت اعتدال در سبک زندگی اقتصادی(حکایت خوبان)
امام صادق(ع) فرمود: فکر میکنی اگر خداوند به کسی چیزی داده، به این خاطر است که او در پیشگاه خدا احترام دارد؟ و اگر به کسی چیزی نداده، به این دلیل است که او در نظر خدا کوچک و بیمقدار است؟ نه! (اینطور نیست) بلکه مال و ثروت متعلق به خدا است که نزد انسان به امانت میگذارد و به انسانها اجازه میدهد که با رعایت میانهروی بخورند و بپوشند و ازدواج کنند، و وسیله سواری، سوار شوند و اضافه آن را به مؤمنان نیازمند بدهند و به این وسیله، آنها را از پریشانی رها کنند. پس هرکس چنین کند، آنچه میخورد و مینوشد و سوار میشود و ازدواج میکند، حلال است و هرکس از این حد تجاوز کند، بر او حرام است. آیا خیال میکنی اگر خداوند مالی را به امانت به کسی بدهد، او حق دارد اسبی را به دههزار درهم بخرد، در حالی که اسب بیست درهمی هم برایش کافی است؟ و حال آنکه خداوند فرموده است: «ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین» اسراف نکنید که خداوند اسرافکاران را دوست ندارد.»(1)
1- بحارالانوار، ج72، ص304، ح6