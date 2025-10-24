وزیر امور خارجه در واکنش به اظهارات گروسی درباره نگرانی از استفاده مجدد از زور علیه ایران تصریح کرد: کسانی که چنین تهدیدهایی می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ای جز شکست قبلی را برایشان نخواهد داشت.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اول آبان‌ماه در واکنش به اظهارات رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نگرانی از احتمال استفاده از زور علیه ایران، گفت: نمی‌دانم ایشان این حرف را از سر نگرانی این صحبت را مطرح کرده یا تهدید. اما کسانی که چنین تهدیدهایی را می‌کنند باید بدانند تکرار یک تجربه شکست‌خورده، نتیجه‌ دیگری غیر از شکست قبلی را برایشان نخواهد داشت.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در دوران ریاست خود بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رویکردی کاملا سیاسی، از هر خوش‌خدمتی به آمریکا و رژیم صهیونیستی دریغ نکرده است، در گفت‌وگویی با بیان اینکه ایران «حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد» را حفظ کرده که برای ساخت سلاح هسته‌ای فاصله کمی دارد، عنوان کرده که اگر دیپلماسی «شکست بخورد» نگران «استفاده مجدد از زور» علیه ایران است.

وزیر امور خارجه در حاشیه نشست دیپلماسی استانی در مشهد مقدس نیز درباره مذاکره با آمریکایی‌ها با بیان اینکه آمریکایی‌ها با زیاده‌خواهی به جایی نمی‌رسند، گفت: تا وقتی که این روحیه و رویکرد و تجربیات تلخ در رابطه با مذاکره با آمریکا وجود دارد، امکان ورود مجدد به مذاکره را نداریم، مگر اینکه این رویکرد تغییر یابد.