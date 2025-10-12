فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۴
در دیدار فرمانده حشدالشعبی با سردار رادان مطرح شد

تأکید ایران و عراق بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی

رئیس الحشد‌الشعبی عراق با فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فالح فیاض، رئیس الحشد‌الشعبی عراق با فرمانده‌کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد؛ فیاض در این دیدار ضمن تبریک هفته گرامیداشت انتظامی به سردار رادان گفت: کشور دوست و برادر ایران همواره کنار مردم عراق بوده است. وی با اشاره به همکاری‌های تنگاتنگ دو کشور در حوزه‌های مختلف بر تقویت همکاری‌های امنیتی و انتظامی به‌ویژه در نقاط مرزی و هماهنگی‌های مشترک، و تبادل اطلاعات و امنیت مرزی بین دو کشور تأکید کرد. در ادامه سردار رادان ضمن قدردانی از تلاش‌های الحشد‌الشعبی عراق در برگزاری کنگره اربعین حسینی(ع) گفت: نیروهای انتظامی کشورمان و نیروهای امنیتی عراق از جمله حشد‌الشعبی امسال هماهنگی خوبی در زمینه برگزاری مراسم اربعین داشتند.

