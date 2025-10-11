جوکار: روند تأیید صلاحیت داوطلبان شوراها از بهمنماه کلید میخورد
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با اشاره به آمادگی کامل نهادهای مسئول برای برگزاری این انتخابات گفت: معتمدین محلی نقش محوری در نظارت بر روند انتخابات خواهند داشت و سلامت انتخابات از مسیر همین هیئتهای مردمی تضمین میشود.
محمدصالح جوکار، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها طی گفتوگو با تسنیم با اشاره به آخرین خبرها از آمادگی دستگاهها برای برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است 11 اردیبهشت 1405 در سراسر کشور برگزار شود، اذعان کرد: دستگاههای مرتبط با برگزاری انتخابات شوراها از دوشنبه هفته گذشته رسماً کار خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: در مرحله نخست، تعیین هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشها در دستور کار قرار دارد و پس از آن، هیئتهای نظارت شهرستانی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها در ادامه با اشاره به زمان ثبتنام داوطلبان، اظهار داشت: ثبتنام از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر در دیماه انجام خواهد شد و ثبتنام داوطلبان شوراهای روستایی نیز در بهمنماه صورت
میگیرد. جوکار اضافه کرد: پس از پایان مرحله ثبتنام، استعلامهای قانونی دریافت و بررسی صلاحیتها انجام میشود تا روند انتخابات در مسیر قانونی و سالم خود ادامه یابد.
وی درباره احتمال تداخل مسئولیت نمایندگان درگیر با انتخابات شوراها با بررسی لایحه بودجه در مجلس نیز عنوان داشت: بیشترین حجم کار برعهده هیئتهای نظارت شهرستانی است که اعضای آن از میان معتمدین مردمی انتخاب میشوند و بار اصلی نظارت بر انتخابات را بر دوش دارند. هیئتهای نظارت استانی نیز عمدتاً از نمایندگان مجلس تشکیل شدهاند و نقش آنان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به صلاحیت داوطلبان است. رئیس کمیسیون شوراها تأکید کرد: با توجه به زمانبندی انتخابات، تداخلی با بررسی لایحه بودجه در مجلس ایجاد نخواهد شد، چراکه بررسی بودجه تا بهمنماه به پایان میرسد و از آن زمان، کار اصلی هیئتهای نظارت برای بررسی صلاحیتها و سایر مراحل انتخاباتی آغاز میشود.