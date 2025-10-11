سند زنجیرهای!(گفت و شنود)
گفت: در شماره دیروز کیهان، اظهارنظر محمدجواد ظریف که گفته بود «موشک بسیار مهم است اما مردم مهمتر هستند»! نقد شده بود و از ایشان چند سؤال منطقی پرسیده بودیم ولی مدعیان اصلاحات که بدجوری از افشای اهداف ضدایرانی خود عصبانی شده بودند، واکنش خندهداری داشتهاند!
گفتم: سؤالات کیهان خیلی روشن بود چرا از پاسخ طفره رفتهاند؟! به عنوان مثال پرسیده بود: «آیا مشکوک نیست که دقیقاً بعد از جنگ دوازده روزه که اگر موشکهای ایران نبود، آمریکا و اسرائیل ایران را شخم زده و مردم را قتل عام کرده بودند، آقای ظریف این «دوقطبی» تقلبی را ساخته است؟!
گفت: اسرائيل از موشکهای ایران وحشت دارد و ظریف هم اهمیت موشکهای ما را که حافظ جان و مال مردم هستند زیر سؤال برده است! خب، در مقابل این سؤال کیهان چه جوابی داشتهاند؟!
گفتم: جوابی که نداشتهاند. فقط در بخشی از مطلبی که علیه کیهان نوشتهاند کلمه شرطی را «شزطی» نوشتهاند و همه رسانههای مدعی اصلاحات که به کیهان اعتراض کردهاند، این غلط تایپی را عیناً تکرار کردهاند! که نشان میدهد همه آنها از یک جا مدیریت میشوند و از یکجا به آنها دیکته میشود!
گفت: ایول! این هم سند دیگری بر درستی نظر کیهان که به آنها «روزنامههای زنجیرهای» میگوید. سندی گویاتر از این؟!
گفتم: یارو در دفتر خاطراتش نوشته بود «من از عمرم چه فهمیدم؟! نفهمیدم چه فهمیدم؟ همین اندازه فهمیدم، که فهمیدم نفهمیدم»!