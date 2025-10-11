* دو سال پیش وقتی به گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی گفتند با حماس مذاکره کنید گفت ما حماس را قابل مذاکره کردن نمی‌دانیم و طی دو هفته کارشان تمام است. دو هفته شده دو سال. امروز ترامپ رئیس جمهور آمریکا مستقیم با حماس وارد مذاکره شده و می‌بینید حماس نه تنها نابود نشده، بلکه پایان جنگ را نیز حماس ترسیم می‌کند.

مولایی

* طرح اخیر ترامپ بیش از آنکه به‌دنبال صلح واقعی باشد، تلاشی برای رهایی رژیم صهیونیستی از بن‌بست راهبردی داخلی و خارجی است و نشانه‌های آن رفتار مقامات کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، میادین ورزشی، دانشگاهی و حقوقی است که مشاهده می‌کنیم.

کمالیان* ایران با ۷ هزار سال قدمت به هیچ کشوری تجاوز نکرده است، ولی اسرائیل غاصب با ۷۶ سال قدمت اشغالگری به ۱۲ کشور تجاوز نموده است! جهانیان، سازمان‌های عریض و طویل جهان بنگرید و متجاوزان حقیقی را بشناسید و به جهانیان بشناسانید!

میرعبدالله

* در خبرها آمده بود که نخست‌وزیر رژیم کودک‌کش از قطر به‌‌خاطر حمله به خاک این کشور عذرخواهی کرد، ولی بیانیه دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونی نشان می‌دهد، او نه‌تنها بابت تجاوز به خاک قطر از نخست‌وزیر قطر عذرخواهی نکرده، بلکه تنها به اظهار تأسف بابت کشته‌‌شدن یک شهروند قطری در جریان حمله به مقر حماس در دوحه بسنده کرده است! وقتی قوی نباشی تَرِه هم برایت خُرد نمی‌کنند!

استادمیرزا

* طوفان‌الاقصی باعث شد تمامی سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام انقلابی و مقاومت احساس ذلت کنند، مردم دنیا به پا خیزند و موج بیداری جهانی شود که ما با هیچ ابزاری قادر به تحقق آن نبودیم و مهم‌تر از همه، فتح خون توانست، منافقین امت، کشورهای عربی و غربی‌ و تفرقه‌افکنان را هم رسوا نماید.

اعتمادی

* روز جهانی کودک که پشت سر گذاشتیم روزی است که در بسیاری از کشورهای جهان با شادی و نشاط، به حقوق و آینده بهتر کودکان اندیشیده می‌شود، اما این روز برای کودکان غزه، تبدیل به یک حسرت بزرگ شده چرا که تنها چند هفته پس از تولد، بر اثر بمباران‌های هوائی رژیم صهیونی رؤیای زندگی و کودکی را بدرود گفته و تبدیل به فرشتگان آسمانی می‌شوند. مسبب و مسئول اصلی این همه جنایت تمدن غربی و دولت‌های اروپایی و آمریکا اما با دستان رژیم غاصب صهیونی است.

گنجی

* اظهارنظر آقای ظریف مبنی‌بر اینکه موشک مهم است اما مردم مهم‌ترند، ریشه در خطای راهبردی ایشان در فهم مفهوم امنیت دارد. در منطقه‌ای پرتنش مانند غرب آسیا، جدا کردن «مردم» از «موشک» خطایی راهبردی است، زیرا امنیت و عزت ملی ایران بر ترکیب ایمان مردم و توان بازدارندگی نظامی استوار است. دو عنصری که در کنار هم ضامن بقا و اقتدار کشورند.

مهرزاد

* اصلاح‌طلبان در قدرت پس‌از تصویب لوایح مرتبط با FATF از جمله «پالرمو» و «CFT» با تقلید از آمریکا دبه درآورده می‌گویند این معاهدات کارایی چندانی ندارند. در حالی که جریان اصلاح‌طلب تا قبل از این، شرط اصلی رفع مشکلات اقتصادی را تصویب تمام بندهای FATF معرفی می‌کرد. بندبازی‌های این جریان تمامی ندارد.

تقیان

* هوشیار باشیم. تجربه عمر منحوس رژیم صهیونیستی در ۷۶ سال گذشته ثابت می‌کند وقتی آنها در یک جبهه آتش‌بس را می‌پذیرند در جبهه دیگری جنگ را شروع می‌کنند. چون موجودیت جنایتکاران صهیونیستی در بحران تعریف می‌شود.

خدایاری

* نتانیاهو چون رفتنی است شعار پیروزی سر می‌دهد. اما نمی‌گوید اسرائیل را به منفورترین کشور دنیا تبدیل کرده و بعد از دو سال آخر هم نتوانسته گروگان‌هایش را خودش آزاد بکند. بلکه قرار است با گفت‌وگو و مذاکره آزاد بشوند.

گلابی

* فقط در ایتالیا حدود 2 میلیون نفر از مردم این کشور برای حمایت از فلسطین در چندین خیابان اصلی این کشور حضور پیدا کردند. گام بعدی این اقدام عمومی در کشورها باید حرکت مردم به سوی سفارتخانه‌های رژیم باشد. این کار بزرگ‌ترین کمپین نکبت و نفرت را به نمایش خواهد گذاشت.

فرخانی

* ترامپ گفته دلیل این که اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا توانست جایزه نوبل را بگیرد به خاطر این بوده که آمریکا را داشت نابود می‌کرد. می‌خواهم عرض بکنم حسادت‌های این خودشیفته متکبر شروع شده. چون جایزه صلح نوبل نگرفته دیوانه که هست ممکن است دیوانه‌تر بشود.

کلهر

* بيداری جهانی علیه رژیم صهیونی به جایی رسیده که در ورودی شیکاگوی آمریکا، بنری نصب شده که روی آن نوشته شده امسال جشن ‌هالووین برگزار نمی‌شود‌، اسرائیل وحشت واقعی است. وقتی رهبر انقلاب فرمودند که هفت اکتبر نقطه عطف تاریخ هست یعنی همین.

مباشر

* امروز بیش از ۷۰درصد جوانان زیر ۳۰ سال آمریکایی، اسرائیل را نمی‌پسندند و این تغییر بزرگ، حاصل مظلومیت و مقاومت مردم غزه است. اگر مقاومت نبود، نه این همبستگی جهانی شکل می‌گرفت و نه رسوایی اسرائیل در سازمان ملل اتفاق می‌افتاد.

بهادری

* میزان فشاری که کاروان صمود و امثال آن بر رژیم وارد می‌کند، اگر از موشک‌های یمن و عملیات‌های استشهادی بیشتر نباشد، کم‌تر نیست. موشک و عملیات استشهادی درون رژیم را هدف قرار می‌دهد اما امثال این کاروان‌ها، به عقبه اجتماعی رژیم به‌خصوص در کشورهای غربی ضربه می‌زند.

حاجی تقی

* چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی کارکنان دولت یعنی حذف پیمانکار در امور دولتی مخالفت کرده است؟ صدای اعتراض ما نیروهای شرکتی در کجا باید شنیده شده و ترتیب اثر داده بشود؟

ایرانی

*اگر مسئولان امر به ترک فعل‌ها و تخلفات مدیران رسیدگی می‌کردند امروز شاهد آن نبودیم که امثال دکتر ظریف طلبکار هم شوند!

شکیبا

* از مسئولان امر درخواست می‌شود به سریال‌های نمایش خانگی که به قبح‌شکنی‌ مثل نشان دادن مشروبات الکلی، روابط خارج از عرف و... مبادرت می‌ورزند نظارت جدی نمایند. این سریال‌ها خانگی است و جوانان و نوجوانان نیز در کنار بزرگ‌ترها تماشا می‌کنند!

شعبانی

* برگزاری یک مسابقه ورزشی تحت عنوان ماراتن بیابان لوت در کرمان بدون رعایت موازین عرفی و شرعی آن‌هم با حضور مدیرکل گردشگری استان، نگرانی مردم اصیل استان کرمان را به همراه داشته است. متولیان امر با این هنجارشکنان و مدیرانی که ناظر این حرکاتند و با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذرند، برخورد نمایند.

مزینانی

* در حالی که نمایندگان ایران مدال طلا و نقره گرفته و رکورد دنیا را زده‌اند، یک ورزشکار ایرانی که با پرچم کوزوو شرکت کرده بود هیچ مقامی نیاورد و از دور مسابقات حذف شد. روح فرمانده‌ دلها حاج‌ قاسم‌ سلیمانی شاد که فرمود والله هر کس به این نظام تیر انداخت آواره شد.

درویش پور

* از متولیان امر درخواست می‌شود فروشگاه‌هایی که لباس‌های نماد هنجارشکنی اجتماعی تهیه، تولید و در معرض فروش قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، یا تبلیغ می‌کنند، پلمپ دائمی‌ شوند، تا بقیه حساب کار به دستشان بیاید.

جدیدی‌گیلی

* حقوق شهریور پرداخت شده ولی فیش حقوقی بازمانده‌های تأمین اجتماعی در سامانه تأمین اجتماعی بارگذاری نشده است. چرا؟

حسینی