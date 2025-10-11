همدان- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به اینکه شهید همدانی با شجاعت و تدبیر در مقابل داعش و استکبار جهانی ایستاد، گفت: اخلاصش در دفاع از اسلام در فراتر از مرزها به اثبات

رسید.

سردار حسین زارع‌کمالی در آیین بزرگداشت دهمین سالگرد شهادت شهید حاج حسین همدانی و شهدای مدافع حرم در همدان با اشاره به اینکه شهید همدانی فرمانده‌ای است که تا آخرین لحظه به ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی وفادار بود، افزود: امروز اعتقاد، ایمان و شجاعت بی‌مثالش برای همگان الگوست.

وی با بیان اینکه شهدایی همچون حاج حسین همدانی در زندگی خود درس ولایتمداری، مردم‌داری و شهادت‌طلبی را به ما آموختند، یادآور شد: این فرمانده دلاور تا آخرین لحظه، از اسلام و آرمان‌های انقلاب دفاع کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با اشاره به اینکه هنوز پس از گذشت ۱۰ سال مردم عاشقانه در مراسم شهید همدانی این سردار شریف حضور می‌یابند، گفت: این حضور گسترده، نشان از تداوم راه شهیدان دارد.

وی با بیان اینکه شهیدان هستی خود را فدای انقلاب کردند تا ملت ایران قوی و مستقل بماند، افزود: امروز قدرت، ضامن استقلال، آزادی، هویت و کرامت انسانی بوده و در مقابل ضعف، دروازه نفوذ دشمن است.

وی با تاکید بر اینکه مردم ایران ثابت کردند که از دشمن هراسی ندارند، افزود: مکتب عاشورا به ما آموخت که باید در برابر ظلم ایستاد و هرگز تسلیم دشمن نشد.

زارع‌کمالی با اشاره به اینکه ملت فهیم ایران همیشه بموقع و آگاهانه در میدان عمل حاضر هستند، عنوان کرد: به تعبیر رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره)، «ملت ایران از مردمان عصر پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) برترند» و این مایه مباهات است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت برای یک ملت عزت‌آفرین است، عنوان کرد: شهدا نشان دادند که هزینه ایستادگی کمتر از سازش است و تاریخ گواه این حقیقت و ادعاست.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب، ملت ایران با تبعیت از ولایت فقیه و رویکرد مقاومت در برابر استکبار جهانی ایستادند، افزود: در دوران دفاع مقدس، بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم اسلام شد تا ذره‌ای از خاک این کشور به دست بیگانه نیفتد!

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این جنگ، استکبار جهانی تمام توان خود را به میدان آورد و حتی نتانیاهو به ترامپ اعلام کرد که ایران پس از حمله قادر به شلیک یک گلوله نخواهد بود، اما با توکل بر خدا و پیروی از ولایت و هم‌افزایی نیروهای مسلح، دشمن ذلیلانه آتش‌بس را پذیرفت و آخرین ضربه را از فرزندان این سرزمین دریافت کرد.

زارع کمالی با بیان اينکه در این جنگ تلاش دشمنان به جایی نرسید، تصریح کرد: تا زمانی که این اتحاد مقدس پابرجاست، هیچ قدرتی توان مقابله با ملت ایران را نخواهد داشت.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تأکید بر اینکه امروز دشمن می‌کوشد آنچه را در جنگ سخت به دست نیاورده با جنگ نرم به دست آورد، اظهار داشت: آنها به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولان و ناامید ساختن جامعه از آینده انقلاب هستند، اما این نقشه‌ها با بصیرت، امیدآفرینی و جهاد تبیین نقش بر آب خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز میدان نبرد در میدان افکار عمومی است، یادآور شد: دشمن با شایعه‌سازی به‌دنبال نفوذ بر اذهان است، بنابراین نباید اجازه داد آنها به اهداف شوم خود دست یابند.

زارع کمالی با تاکید بر اینکه سازش نتیجه‌ای جز ویرانی ندارد، گفت: مردم ایران اهل تسلیم در برابر زیاده‌خواهی دشمن نیستند.