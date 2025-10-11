تقدیر آیتالله سبحانی از اجرای طرح «تربیت خطیب»
استاد برجسته درس خارج حوزه با اشاره به کمبود خطبای توانمند و در تراز بالا، از طراحی دوره تخصصی «تربیت خطیب» از سوی آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه تقدیر کرد.
آیتالله سبحانی از مراجع تقلید در دیدار مبلغین طرح «تربیت خطیب» با اشاره به اهمیت تبلیغ دین و جایگاه خطابه و سخنرانی در ترویج معارف اسلامی و بیان آیه 39 سوره احزاب «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَکَفَی بِاللَّهِ حَسِیبًا» ویژگیهای خطیب اسلامی را برشمردند و افزودند: خطیب باید سرمایه سخنش رسالات الله باشد و تنها از خداوند بترسد و از غیر خدا هیچ ترس و واهمهای نداشته باشد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، وی با اشاره به کمبود خطبای توانمند و در تراز بالا، از طراحی دوره تخصصی «تربیت خطیب» به وسیله آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه تقدیر و خاطرنشان کرد: این رشته باید با برنامهای دقیق و جداگانه از دروس فقهی، همراه با آموزشهای تفسیری، تاریخی، اخلاقی و تمرین منبر
همراه باشد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین ملانوری با ارائه گزارشی از روند اجرای «تربیت خطیب»، توضیح داد: این طرح در ۱۴ جلسه کارشناسی طراحی شده و با گزینش طلاب واجد شرایط و طراحی برنامه آموزشی مناسب در دو ترم گذشته اجرا شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی استاد و مفسر قرآن کریم نیز در این دیدار حضور داشت.