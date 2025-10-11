همچنان مشغول کار علمی هستم تأکید بر استفاده حوزه علمیه از ابزارهای روز و هوش مصنوعی
استاد برجسته درس خارج حوزه با تاکید بر این که همچنان مشغول کار علمی هستم، بر ضرورت تلاش، اخلاص نیت و استفاده از ابزارهای روز به ویژه هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت علمی و تبلیغی تأکید کرد.
آیتالله مکارم شیرازی در دیدار با طلاب، اساتید، مدیران و کادر مراکز تحت اشراف معظمله با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری(ع) که فرمود: «خَیرُ الأُمورِ اثنان: الإیمانُ بالله و البِرُّ بالإخوان»، اظهار داشتند: این حدیث نشان میدهد ایمان به خدا و نیکی به برادران دینی دو رکن اصلی در مسیر خیر و نیکی هستند.
این مرجع تقلید، رمز موفقیت طلاب را چند عامل دانست و افزود: نظم و پشتکار، خلوص نیت و احترام به بزرگان دین، ارکان اساسی در پیشرفت طلاب است. انسان باید در مسیر علم خسته نشود، نیت خود را الهی کند و به اساتید و علمای دین احترام بگذارد.
به گزارش خبرگزاری حوزه، وی با اشاره به تاریخ حوزههای علمیه تصریح کرد: شیخ طوسی با وجود فشار دشمنان در بغداد، دست از کار نکشید و با هجرت به نجف، حوزهای را بنیان نهاد که هزار سال است چراغ علم و فقاهت را روشن نگه داشته است. این ثمره پشتکار و ایمان است.
استاد برجسته درس خارج حوزه در ادامه با یادآوری تجربه تألیف «تفسیر نمونه»، اظهار داشت: زمانی نیاز به تفسیری فارسی و بهروز احساس شد. با یاری فضلای جوان، نگارش تفسیر نمونه آغاز شد و امروز این اثر به زبانهای مختلف از جمله عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و هوسا ترجمه شده است. پس از آن، شرح نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز تدوین شد و با استقبال گسترده روبهرو گردید.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در پیشرفت علوم، تأکید کرد: حوزه باید از ابزارهای روز از جمله هوش مصنوعی بهره بگیرد. همانطور که در گذشته برخی با بلندگو و تلفن مخالفت میکردند، نباید امروز در برابر فناوریهای جدید بایستیم. بلکه باید نخستین استفادهکنندگان از این ابزارها در مسیر ترویج دین باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: من همچنان مشغول کار علمی هستم. اصلاح مجموعه بحارالانوار را تا جلد نود و ششم پیش بردهایم. درسهای حوزوی را سه روز در هفته ادامه میدهم.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان خطاب به طلاب و اساتید حوزه بیان داشت: با ایمان، تلاش و اخلاص خود و با استفاده از ابزارهای نوین، جاهای خالی علمی و فرهنگی را پر کنید. دعا را فراموش نکنید؛ دعا اثر دارد. من همواره در قنوت نمازها برای موفقیت علما و طلاب دعا میکنم و از شما نیز درخواست دعا دارم.
در این دیدار، آیتالله محمد مهدی شبزندهدار دبیر شورای عالی حوزه، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، حجتالاسلام والمسلمین حمید ملکی قائممقام مدیر حوزه علمیه قم و برخی دیگر از شخصیتهای علمی حضور داشتند.