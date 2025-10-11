حجاب را خفیف کردند؛ نباید سکوت کرد معیشت مردم گروگان اهداف حزبی و جناحی نشود

استاد برجسته درس خارج حوزه در پیامی به همایش سراسری کارمندان، دبیران و مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: امروز اگر واجبات الهی را همانند حجاب خفیف کردند نباید سکوت کرد.

آیت‌الله نوری همدانی به همایش سراسری کارمندان، دبیران و مدیران ستادهای امر به معروف و نهی از منکر با محوریت هم‌افزایی سازمانی جهت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور پیامی صادر کرد.

این مرجع تقلید در پیام خود تأکید کرد:

امروز بزرگ‌ترین معروف وحدت حول محور رهبری انقلاب و حفظ این نظام است و باید دشمن و نقشه‌های او را شناخت و مهم‌ترین نوع مقابله با دشمن جلوگیری از تفرقه است.

به گزارش خبرگزاری حوزه، مشروح پیام معظم‌له بدین شرح است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاهًْ وَ السَّلَامُ عَلَی سَیِّدِنا وَ نَبِیِّنَا أَبِی ‌الْقَاسِمِ المصطفی مُحَمَّد وَ عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ سیَّما بَقیَّهَ اللهِ فِی الأرَضینَ.

با سلام و تحیت به آن مجمع محترم،

یکی از موضوعات مهم که باید بیش از پیش در این زمان مورد توجه قرار بگیرد و حقیقت آن به جامعه معرفی شود، واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر است. واجبی که امروز بر اثر تبلیغات دشمن و گاهی عدم معرفی صحیح از طرف دوستان و نداشتن اطلاعات کافی و لازم در اجرا موجب آن شده که این واجب الهی در جامعه به عنوان یک امر سخت معرفی شود. واجبی که قرآن کریم اجرای آن را سبب فلاح و رستگاری بشریت می‌داند و عامل دعوت به این واجب را اصل سعادت انسان معرفی می‌کند «وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهًْ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ و َأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» به تعبیر قرآن کریم که شاید در یک مورد این‌گونه فرموده باشد خیر امت امر به معروف و نهی از منکر است؛ واجبی که حداقل ده مورد از آیات قرآن کریم در این باب با صراحت و در آیات فراوان دیگر نیز اشاره دارد.

باید توجه داشت در هر جامعه، برای حفظ آن از فساد و انحراف و سقوط، نظارت عمومی و در بعضی از موارد نظارت خاص لازم است تا بر آنچه بر جامعه می‌گذرد، نظارت کنند و جامعه و فرد را از رفتن به سوی فساد و انحراف حفظ نمایند البته با شرایطی این موضوع در اسلام به طور وسیع و حساب شده و منطقی، تحت طرح «لزوم دو وظیفه بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر» عنوان شده است. این طرح و برنامه اگر درست پیاده شود اهرمی نیرومند برای ریشه‌کن کردن فساد، و عاملی استوار برای سوق دادن فرد و جامعه به سوی تکامل همه‌جانبه معنوی و مادی خواهد شد.

بر همین اساس، آیات و روایات بسیار، مسلمانان را به انجام این دو وظیفه مهم، الزام می‌کند و تأکید فراوان در حفظ این دو وظیفه می‌نماید، تا آنجا که در سختی پیامبر (ص) فرمود: مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَی عَنِ الْمُنْکَرِ فَهُوَ خَلِیفَهًْ اللهِ فِی الْأَرْضِ وَ خَلِیفَهًُْ رَسُولِهِ وَ کِتَابُه: «کسی که امر به معروف و نهی از منکر کند، جانشین خداوند در زمین و جانشین رسول خدا، و جانشین کتاب خدا است».

این روایت حاکی است که دو وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قبل از هر چیز، یک برنامه الهی و پیامبران و کتاب‌های آسمانی است و اگر کسی (در صورت وجود شرائط) امر به معروف و نهی از منکر کند، در حقیقت زیر پوشش همین برنامه قرار گرفته و در این راستا قدم برمی‌دارد و چه مقامی بالاتر از آن؟

بهترین دلیل بر اهمیت این دو وظیفه بزرگ، آنکه حفظ دین و جامعه با تمام ابعادش بستگی به آن دارد، و به عبارت دیگر، انسان‌ها در پرتو اجرای این دو وظیفه از پرتگاه سقوط نجات یافته و به سوی اوج تکامل انسانی پر می‌گشایند. و این دو وظیفه ضامن اجرای سایر وظایف فردی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و عبادی خواهد شد و در طول تاریخ اسلام، آثار درخشانی که در پرتو این دو فریضه بزرگ به‌دست آمده، بی‌شمار است.

از مهم‌ترین، عظیم‌ترین، بهترین و عالی‌ترین فرائض و واجبات اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است، و درباره عظمت شأن این دو وظیفه مهم، تعبیری رساتر و کامل‌تر از آنچه از اهل بیت وحی و عصمت (امامان معصوم) آمده است نمی‌یابیم، و ما ینبئک مثل خبیر: «و چنین موضوعی را کسی همانند آگاه و خبیر، خبر ندهد.»

اینک به دو حدیث زیر توجه کنید:

1ـ حضرت علی (علیه‌السلام) می‌فرماید:

وَ مَا أَعْمَالُ‏ الْبِرِّ کُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنْ الْمُنْکَرِ إِلَّا کَنَفْثَهًٍْ فِی بَحْرٍ لُجِّی‏: «تمام کارهای نیک و (حتی) جهاد در راه خدا، در برابر آمر به معروف و نهی از منکر، همچون آب دهان در برابر دریای پهناوری است.»

۲- امام صادق (علیه‌السلام) فرمود:

إِنَ‏ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ‏ وَ النَّهْیَ‏ عَنِ‏ الْمُنْکَرِ سَبِیلُ‏ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِیضَهًٌْ عَظِیمَهًٌْ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ‏ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْر: «امر به معروف و نهی از منکر، روش پیامبران و شیوه صالحان و (دو) فریضه بزرگ الهی است، که سایر فرائض و واجبات به وسیله آن برپا می‌شوند، و در پرتو آن، راه‌ها امن می‌گردد و کسب و کار مردم حلال می‌شود، و حقوق افراد تأمین می‌گردد، و زمین‌ها آباد، و از دشمنان انتقام گرفته می‌شود، و همه کارها روبراه می‌گردد.»

در آغاز همین حدیث، این دو فریضه به عنوان اَسمَی الفرائض و أشرفها (عالی‌ترین و شریف‌ترین وظائف واجب دینی) یاد شده است.

با توجه به اینکه فریضه‌ای که همه کارهای نیک، حتی جهاد در راه خدا در مقایسه با آن همچون قطره آب، نسبت به دریای پهناور است، و در پرتو آن سایر واجبات برپا می‌شود، و راه‌ها امن می‌گردد، و کار و کسب مردم، حلال شده و حقوق مردم ادا می‌شود و عدالت اجتماعی و اقتصادی، و آبادی زمین و انتقام از دشمنان دین به‌وجود می‌آید، آن دشمنانی که از هرگونه شر و فساد درباره ما کوتاهی نمی‌کنند و دوست دارند ما همواره در زحمت و رنج باشیم (و نشانه‌های دشمنی از زبانشان آشکار است، و آنچه در دل پنهان دارند (از کینه‌ها و عداوت‌ها) از آن هم مهم‌تر است. و انجام این دو فریضه موجب روبراه شدن شئون همه‌جانبه می‌شود.

نتیجه اینکه: به روشنی درمی‌یابیم که امر به معروف و نهی از منکر مهم‌ترین فرائض اسلامی و یا از مهم‌ترین فرائض است، و همین برای اوج ارزش این دو فریضه کافی است و نباید این واجب را در سطح کم دید.

امروز اولین وظیفه شناخت درست از منکر و معروف در عرصه کلان است، در دنیا امروز شناخت بزرگ‌ترین منکر یعنی استکبار و صهیونیست و ایادی آن تا در داخل موضوع مبارزه با فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز اگر دیده شد مسئولی وظیفه خود را انجام نمی‌دهد باید فریاد زد.

امروز اگر کسی منافع ملی و وحدت مردم را نشانه می‌گیرد باید مقابله نمود.

امروز اگر واجبات الهی را همانند حجاب خفیف کردند نباید سکوت کرد.

امروز اگر معیشت مردم را گروگان اهداف حزبی و جناحی کردند باید تذکر داد.

امروز بزرگ‌ترین معروف وحدت حول محور رهبری انقلاب و حفظ این نظام است و باید دشمن و نقشه‌های دشمن را شناخت و مهم‌ترین نوع مقابله با دشمن جلوگیری از تفرقه است.

در پایان لازم می‌دانم از همه عزیزان برگزارکننده این مجمع با معنویت تشکر نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواستارم.