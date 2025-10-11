سازمان ملل با 2 سال تأخیر اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی در لبنان محکوم کرد

سرویس خارجی-

گزارشگر ویژه سازمان ملل، بعد از 2 سال، اعلام کرد که حمله مرگبار رژیم آپارتاید اسرائیل به جنوب لبنان که به کشته شدن یک خبرنگار «رویترز» و زخمی شدن چند خبرنگار دیگر از جمله ۲ خبرنگار خبرگزاری فرانسه انجامید، «جنایت جنگی» بوده است.

رژیم آپارتاید اسرائیل از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۸، در بستری از خشونت، آوارگی و نقض سیستماتیک حقوق بشر شکل گرفته و تداوم یافته است. واقعه نَکبه، که طی آن صدها هزار فلسطینی از سرزمین خود رانده شدند، نقطه آغازین این رژیم بود که با پاکسازی قومی و تخریب روستاها و شهرهای فلسطینی همراه شد. از آن زمان تاکنون، این رژیم با سیاست‌های اشغالگرانه، از جمله شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری، محاصره غیرانسانی نوار غزه و حملات نظامی مکرر به غیرنظامیان، کارنامه‌ای مملو از جنایات جنگی برجای گذاشته است. گزارش‌های متعدد سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، از جمله گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین‌الملل که رژیم اسرائیل را به ارتکاب آپارتاید متهم کرد، این اقدامات را مستند کرده‌اند. بمباران‌های بی‌امان بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی، کشتار هدفمند کودکان و غیرنظامیان، و تخریب زیرساخت‌های حیاتی فلسطینیان، نه‌تنها نقض کنوانسیون‌های ژنو است، بلکه نشان‌دهنده ماهیت سرکوبگرانه و تجاوزکارانه‌ای است که این رژیم بر آن بنا شده است. این تاریخ خون‌بار، که ریشه در اشغال و سلب مالکیت دارد، رژیم اسرائیل را به نمادی از بی‌عدالتی در جهان تبدیل کرده است. بنابراین، افشای جنایات جدید این رژیم، از تخریب عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی گرفته تا کشتار جمعی، نباید مایه شگفتی باشد.

جنایت جنگی دیگر از صهیونیست‌ها

گزارشگر ویژه سازمان، پس از حدود 2 سال تأخیر، اعلام کرد حمله مرگبار رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۳ (21 مهر 1402) که به کشته شدن یک خبرنگار «رویترز» و زخمی شدن چند خبرنگار دیگر از جمله ۲ خبرنگار خبرگزاری فرانسه انجامید، «جنایت جنگی» بوده است. «ایسنا» نوشته است، «موریس تیدبال بینز»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در حوزه اعدام‌های غیرقانونی در یک نشست خبری در بیروت گفت این حمله «از پیش برنامه‌ریزی‌شده، هدفمند و دو مرحله‌ای از سوی نیروهای اسرائیلی بود و به باور من، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و یک جنایت جنگی است.» در این حمله، خبرنگار رویترز، «عصام عبدالله»، کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

حملات متعدد رژیم به جنوب لبنان

اما اخباری از تحولات دیگر لبنان آن‌که منابع خبری، صبح روز شنبه، از انجام حملات متعدد رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در جنوب لبنان خبر دادند. خبرنگار شبکه خبری «المیادین» در جنوب لبنان گزارش داد رژیم صهیونیستی حملات متعدد خشونت‌باری را علیه منطقه واقع میان شهرک‌های «مصیلح» و «النجاریه» واقع در جنوب لبنان انجام داده است. طبق گفته خبرنگار المیادین، حملات رژیم اشغالگر بین مصیلح و النجاریه خودروهای حفاری و چندین دستگاه بولدوزر را نیز هدف قرار داد. در همین رابطه، خبرنگار شبکه خبری «العربیه» گزارش داد در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به صیدا در جنوب لبنان یک تن شهید و پنج نفر دیگر زخمی شده‌اند. خبرنگار «المنار» نیز گزارش داد حملات هوائی جنگنده‌های دشمن صهیونیستی به جاده مصیلح همزمان با عبور اتوبوس حامل سبزیجات انجام شد که منجر به شهادت یک شهروند و زخمی شدن برادرش شد. از سوی دیگر، منابع عبری نیز گزارش دادند ۲۰ موشک به منطقه مصیلح شلیک شده است. صهیونیست‌ها مدعی هستند زیرساخت‌های حزب‌الله را هدف قرار داده‌اند اما تصویری که از مکان حمله منتشر شده، به خوبی کذب بودن این ادعا را ثابت می‌کند. ساعاتی بعد، منابع خبری از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی علیه یک دستگاه خودرو در جنوب لبنان خبر دادند.

انتقاد عون از حملات رژیم

رئیس‌جمهور لبنان، که دغدغه این روزهایش خلع سلاح حزب‌الله است، پس از حمله هوائی رژیم صهیونیستی به منطقه‌ای در جنوب لبنان، تأکید کرد این حمله پس از توافق توقف جنگ در غزه، چالش‌های جدی را برای لبنانی‌ها و جامعه جهانی ایجاد می‌کند. «ژوزف عون»، رئیس‌جمهور لبنان، روز شنبه، پس از حمله هوائی رژیم صهیونیستی به منطقه «المصیلح» که یک شهید و هفت زخمی بر جای گذاشت، اظهار کرد: «بار دیگر جنوب لبنان بدون هیچ دلیل و حتی بهانه‌ای زیر آتش تجاوز آشکار دشمن اسرائیلی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی قرار گرفت.»

تهدید انصارالله یمن

جنبش انصارالله یمن در واکنش به حملات شبانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، در پیامی تهدیدآمیز به تل‌آویو هشدار داد. «حزام‌الأسد»، از چهره‌های برجسته جنبش، در پیامی توئیتری به زبان عبری در پلتفرم «ایکس» نوشت: «صهیونیست قلدر سحرگاه امروز جنوب لبنان را هدف گرفت، به‌نظر می‌رسد آن‌ها می‌خواهند به پناهگاه‌ها بازگردند.»

حزب‌الله خواستار برخورد جدی با تهدیدات رژیم شد

«علی فیاض»، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، گفت: «هیچ منطق ملی یا اخلاقی نمی‌تواند تغییر توازن قدرت با دشمن را بهانه‌ای برای تسلیم شدن یا کوتاه آمدن در برابر حقوق حاکمیتی لبنان قرار دهد. رها کردن کارت‌های قدرت غیرقابل قبول است و نباید تحت هرگونه توجیهی از حقوق خود کوتاه آمد. دولت لبنان از طریق بسیج ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی و فعال کردن ارتباطات بین‌المللی باید در موضع خود بازنگری کرده و تعامل جدی با تهدیدات اسرائیل داشته باشد. قبل از پایبندی دشمن به آتش‌بس و عقب‌نشینی آن از اراضی لبنان و آزادی اسرا و بازگشت ساکنان به روستاهایشان، نباید بحث درباره هیچ‌گونه پرونده‌ای صورت گیرد. دشمن اسرائیلی در روزهای گذشته علیه غیرنظامیان لبنانی تجاوزات خود را تشدید کرده است. احتمالاً این رویکرد متجاوزانه در دوره آتی نیز ادامه خواهد داشت.»

متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی رژیم

خبر دیگر آن‌که به گزارش خبرگزاری «دانشجو»، سازمان امنیت لبنان اعلام کرد یک شبکه جاسوسی را که به نفع رژیم اسرائیل فعالیت می‌کرده است، کشف و متلاشی کرد. براساس گفته مقامات امنیتی لبنان، اعضای این شبکه جاسوسی درصدد آماده‌سازی برای انفجار‌ و ترور‌ در این کشور بوده‌اند. یکی از افراد دستگیر شده به ترور شخصیت‌هایی در جماعت اسلامی اعتراف کرده است. روزنامه «الاخبار» لبنان نیز گزارش داد که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور، ۳۲ نفر را طی ماه‌های اخیر به اتهام همکاری با رژیم دستگیر کردند. افراد دستگیر شده متهم هستند که اطلاعات اماکن مرتبط با حزب‌الله و تحرکات نیرو‌های مقاومت در ایام جنگ ۶۶روزه در سال گذشته را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دادند.