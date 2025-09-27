کد خبر: ۳۱۹۱۴۱
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵
در پی اقدام غیرمسئولانه تروئیکای اروپا صورت گرفت
فراخوان سفرای ایران در سه کشور اروپایی
در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.