تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۵
در پی اقدام غیرمسئولانه تروئیکای اروپا صورت گرفت

فراخوان سفرای ایران در سه کشور اروپایی

ایران در واکنش به اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی سازوکار حل اختلاف برجام و تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت، سفرای خود در آلمان، فرانسه و انگلیس را به تهران فراخواند.
در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فرا خوانده شدند.

