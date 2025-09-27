اعتمادی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی نداریم
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه آژانس بینالمللی حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران را محکوم نکرد، گفت: اگر قرار باشد که محکوم نکنند، چگونه میتوان به آژانس اعتماد کرد.
محمد اسلامی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در حاشیه مجمع هفته جهانی اتم در مسکو گفت: محکوم نکردن حملات رژیم اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی به معنی هماهنگ بودن با حمله نظامی است.
به گزارش مهر، اسلامی در پاسخ به سؤال خبرگزاری اسپوتنیک در خصوص ادامه همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: قانون مجلس ما یک قانون شفافی دارد. وقتی که به تأسیسات ثبت شده ما در آژانس و تحت نظارت آژانس حمله نظامی شده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شورای امنیت و شورای حکام این حملات را محکوم نمیکنند، این چه معنی است؟ یعنی این نهادها هماهنگ با حمله نظامی بودند، یعنی بخشی از حمله نظامی
هستند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: اگر قرار باشد که محکوم نکنند، شما چگونه میتوانید اعتماد کنید. این به امنیت ملی ما مربوط است. قانون مجلس ما تضمین امنیت است نه اینکه آنها بنویسند من تضمین میکنم حمله نشود و طبیعی است که در اختیار آژانس نیست، ولی آژانس قانونا باید این حملات را محکوم میکرد. ما مکاتبه کردیم به آژانس اطلاع دادیم. طبق اساسنامه آژانس، طبق نظام جامع پادمان ما گزارش کردیم و آژانس باید اینها را بهرسمیت میشناخت و محکوم میکرد و محکوم نکردن یعنی بیاعتمادی.
اسلامی گفت: قانون مجلس ما مشخص است و تا زمانی که شرایط آن احراز نشود، ادامه این همکاری از سرگرفته نمیشود. وزارت امور خارجه ما نیز شرایطی را گذاشته است و گفتوگویی را که انجام دادند و توافقی را که با آژانس انجام دادند، باید آن شرایط که ذکر شده را ملاک قرار بدهند و دنبال کنند و آن را مبنای کار قرار بدهند.