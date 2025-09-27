شیخ نعیم قاسم: ای نصرالله عهد میبندیم دست از مقاومت نکشیم
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنرانی اولین سالگرد شهادت «سید مقاومت» و «صفی الدین»، گفت: «بر عهد خویش باقی خواهیم ماند.ای نصرالله! ما بر عهد خود باقی خواهیم ماند.»
شیخ «نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان، در سخنانی در نخستین سالگرد مراسم شهادت سید «حسن نصرالله» و سید «هاشم صفیالدین»، گفت: فقدان سید شهدای امت سید حسن نصرالله دردناک است اما حضورش درخشان است. او گفت: «من به نیابت از خود، برادرانم و این جمع دوستداران و تمامی کسانی که در سراسر جهان شما را دوست میدارند، تأکید میکنم که بر عهد خویش باقی خواهیم ماند.ای نصرالله؛ این عهد را سهبار تکرار میکنیم: ما بر عهد خود باقی خواهیم ماند... پس از فقدان شما نیز به این مسیر استمرار خواهیم داد؛ شیوه و راهتان ادامه دارد و ما پیگیر آن خواهیم بود. ما حاملان امانت، حاملان اسلام، مقاومت و آزادی فلسطین هستیم و در پایبندی به این امانت ثابتقدم میمانیم. آمادهایم برای شهادت؛ میدان را ترک نخواهیم کرد و از سلاح دست نخواهیم کشید. چنانکه به ما آموختید، تکرار میکنیم:ای حسین، تو را ترک نخواهیم کرد.»
تا تو در میان ما هستی
دشمنان آسوده نخواهند بود
وی افزود: «راه حزبالله با فکر، روح و خون تو ساخته شده و نمایانگر پرچم مقاومتی است که پیروز خواهد شد. پیروزی در راه مقاومت با ثبات و تداوم میسر میشود و سالکان این راه پیروز یا شهید میشوند. سید حسن نصرالله مقاومتی مثال زدنی را بنا نهاد که چهره منطقه را تغییر داد و به جهان گسترش یافت. تو رهبر مقاومتی هستی که الهامبخش آزادگان در دنیاست و مسلمان، مسیحی و سکولار با مقاومت تو هستند. دشمنان تا تو در میان ما هستی، آسوده نخواهند بود و تا فرزندان و عزیزان تو به عهد و پیمان وفادارند، پیروز نخواهند شد. تو مشعل را از دست سید عباس گرفتی و نور عطایایت را به آن ارزانی داشتی. تو مردم را دوست داشتی و آنها تو را دوست داشتند. سه دهه با سید حسن نصرالله کار کردم و او را رهبری صاحب اراده و دارای قلبی رئوف یافت. ما بر سر عهد هستیم و مسیر تو را پس از فقدانت ادامه میدهیم و امانتدار خواهیم بود و سلاح بر زمین نمیگذاریم و دست از سلاح
نمیکشیم.»
صفیالدین یاور سید شهدای امت بود
دبیرکل حزبالله لبنان تأکید کرد: «سیدهاشم صفیالدین یاور سید شهدای امت بود و مناصب عالی داشت.جمعی با سید شهدای امت به شهادت رسیدند که در میان آنها فرمانده علی کرکی بود که خاک جنوب و همه جنگها او را میشناسند. علی کرکی مسئولیت رئیس ستادی و معاون جهادی سید شهدای امت را داشت و با او به شهادت رسید. حق برادرانی که با سید شهیدان امت و سید الهاشمی عروج کردند این است که دریافت مدال شهادت را به آنها تبریک
بگوییم.»
ما با جنگ جهانی روبهرو بودیم
وی بیان کرد: «ما با جنگ بزرگ جهانی از سوی اسرائیل و حمایت طاغوتی آمریکا و اروپا روبهرو شدیم که گسترده بود. هدف پایان دادن به مقاومت در فلسطین و لبنان و کل این منطقه بود تا اسرائیل بماند و توسعهطلبی کند و هر کاری دوست دارد انجام دهد. دشمن به توانمندیها ضربه زد، دو دبیرکل و فرماندهان را ترور کرد و عملیات پیجر را انجام داد. اگر این اتفاق برای گروهی از کشورها میافتاد، آنها دچار فروپاشی میشدند. ما در نبرد اولی الباس توانستیم پیشروی دشمن را متوقف کنیم. ما از ابتدای 23 سپتامبر وارد این نبرد شدیم و به مدت 64 روز جنگیدیم. اسرائیل به حملاتش پس از آتشبس ادامه داده و آمریکا از آن حمایت کرد تا در میدان سیاست آنچه را که نتوانسته بود در میدان نظامی به دست آورد را محقق سازد. صحنههای پس نبرد اولی الباس گواهی بر توان مقاومت است از جمله تشییع میلیونی شهید امت و سید هاشمی. تا به امروز، مردم ما در حال تثبیت مواضع خود در روستاهایی هستند که با دشمن اسرائیلی روبهرو هستند و این یک قدرت واقعی ثبت شده برای مردم مقاومت است. از دلایل توان مقاومت، توانایی ترمیم 400 منزل و شرکت در انتخابات شهرداری با موفقیت و حضور سیاسی است. توان جهادی را بازیافتهایم و برای هرگونه دفاعی در برابر دشمن اسرائیلی آمادهایم. توانستیم در صحنه رویارویی باشیم و آنچه در میدان نظامی به دست نیاوردند در عرصه سیاسی هم به دست نخواهند آورد.»
دولت به وظایف خود ادامه دهد
قاسم اعلام کرد: «فرستاده آمریکا به لبنان گفت که اسرائیل از پنج نقطه عقبنشینی نخواهد کرد، از دولت خواست حزبالله را خلع سلاح کند و به ادامه نبرد اسرائیل مشروعیت بخشید. باراک آشکارا میگوید که واشنگتن خواهان خلع سلاح حزبالله است و ارتش لبنان را برای رویارویی با اسرائیل تجهیز نخواهد کرد. خلع سلاح یعنی گرفتن توان در راستای خواستههای اسرائیل و تحقق اهدافش. اجازه خلع سلاح نخواهیم داد و نبرد کربلایی انجام خواهیم داد. ما با هر پروژهای که در خدمت اسرائیل باشد مقابله خواهیم کرد.» وی از دولت لبنان خواست که به وظایف خود در بازسازی عمل کرده و بودجه برای آن اختصاص دهد. دبیرکل حزبالله لبنان تأکید کرد: «دولت باید بند حاکمیت ملی را در راس جدول برنامههای خود قرار دهد و این با مقابله با تداوم حضور نظامی اسرائیل در لبنان میسر خواهد شد. بر وحدت ملی تأکید داریم. ما برای احیای لبنان در همه زمینهها تلاش میکنیم. این کشور باید قوی باشد و مقاومت پایه و اساس قدرت آن است. نباید در برابر تهدیدهای دشمن سرخم کنیم و ما باید با آمادگی برای مقابله، نه تسلیم، با آن روبهرو شویم. ما خواستار اجرای توافق طائف هستیم که دستیابی به آزادسازی، از جمله استفاده از مقاومت، را تصریح میکند. ما خواستار اجرای مادهای از توافقنامه طائف در مورد برگزاری انتخابات مبتنی بر لغو قید فرقهای و انتخاب مجلس سنا هستیم. ما خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن هستیم. دولت زمانی که دو تصمیم مربوط به سلاح مقاومت گرفت مرتکب اشتباه شد. از ارتش لبنان میخواهند که با مردمش بجنگد. ما حامی ارتش در برابر دشمن واقعی هستیم. ما همواره حامی ارتش هستیم.»
ما در میدان همدل و یکپارچه هستیم
دبیرکل حزبالله لبنان درباره فلسطین نیز گفت: «مسئله فلسطین موضوع اساسی است و بزرگان در غزه و فلسطین به نمایندگی از دنیا با اشغالگران میجنگند. اسرائیل دو سال است که به اهداف خود نرسیده است. مقاومتی که امام موسی صدر شروع کرد به طور حتم پیروز میشود و تفاوتی میان جنبش امل و حزبالله نیست و ما در میدان همدل و یکپارچه هستیم.» وی گفت: «بر تونسی درود میفرستیم که همبستگی گسترده مردمی و سیاسی با فلسطین دارد. به ملت مقاومت و مجروحان پیجر و اسیران و خانوادهها درود میفرستیم. ما با خانواده لبنانی روبهرو هستیم که حیاتش مقاومت است. سرزمینی که خون شهدا در آن جاری شده صهیونیستها و دشمنان را بیرون میرانند و این سرزمین متعلق به ساکنانش است.چه کسی در این دنیا مردم ما را شکست خواهد داد؟ ما اطمینان داریم که با هم پیروز خواهیم شد و شکست پروژه دشمنان را به آنها نشان خواهیم داد.» وی افزود که امسال شعار «ما به عهد پایبندیم» را مطرح کردیم زیرا عهد متوقف نمیشود و ما به عهد پایبند خواهیم ماند و این یعنی ادامه دهنده راه سید هستیم.