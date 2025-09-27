چارهای جز قوی شدن نداریم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه با بیان اینکه «ملت ایران کمر دشمنان خود را خواهد شکست» تاکید کردند: اکنون چارهای جز قوی شدن نداریم.
جمعهشب (4 مهر 1404) اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق ۶ ماهه بازگشت تحریمهای ایران را رد کردند.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: موضع ایران درباره اسنپبک روشن است؛ این اقدام غیرقانونی، بیاعتبار و فاقد وجاهت است. حملات نظامی شکست خوردهاند؛ اسنپبک نیز شکست خواهد خورد. تنها راهحل، گفتوگوست.
وی ادامه داد: برجام این را ثابت کرده است. ایران هرگز در برابر فشار سر خم نخواهد کرد؛ ما تنها به احترام پاسخ میدهیم. انتخاب روشن است، تشدید تنش یا دیپلماسی. مسئولیت برعهده کسانی است که تعهدات خود را نقض کرده و حقوق بینالملل را تضعیف کردهاند.
همچنین در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فراخوانده شدند.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به این تحولات و فعال شدن مکانیسم ماشه، واکنش نشان دادند که در زیر میخوانید.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نوشت: اسنپبک فعال شد، دلواپسان سالها قبل پیشبینی کرده بودند.
و همچنین ابراز داشت: منهای تاثیر روانی، تحریمهای شورای امنیت چیز جدیدی به تحریمهای حداکثری فعلی اضافه نمیکند، بانیان و حامیان برجام مردم را هراسان نکنند.
روحالله نجابت، عضو هیئترئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در واکنش به این اقدام نوشت: ما برای توقف مکانیسم ماشه سخاوتمندانه عمل کردیم؛ از توافق قاهره تا ارائه پیشنهادات متنوع. از ابتدا روشن بود که آنها از چنین ابزاری، صرفنظر نخواهند کرد اما ۱۰ سال زمان لازم بود تا خوشباوران به آمریکا و اروپا؛ نتیجه اعتمادشان را تجربه کنند. اکنون چارهای جز قوی شدن نداریم.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی دیگر نمایندهای بود که نسبت به این اقدام موضع گرفت.
وی نوشت: وقت تدبیر؛ از آقای عراقچی متشکرم. گرچه با تمدید اسنپ بک مخالف بود، در چارچوب سیاستهای نظام تلاش بسیاری کرد. تصمیم غرب برای تقابل صددرصد با ایران، ۲۳خرداد وسط مذاکره و داخل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گرفته شد نه ۴مهر. بالاخره ماشه پُرصدا چکانده و تمام شد. بد است؟ حتما، ولی تمدید بدتر بود.
بهروز محبی نجمآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز نوشت: مکانیسم ماشه فعال شد؛ در این تهدید فرصتی است که تاکنون سابقه نداشته است. همیشه رفتار غربیها مبتنی بر زیادهخواهی و رفتارهای ناشایست و قلدرمآبانه بوده است. ملت ایران کمر دشمنان خود را خواهد شکست. پیمانهای گسترده با چین و روسیه و هند و آمریکای لاتین باید از فردا کلید بخورد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دیگر نماینده مجلس با واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه نوشت: ضمن سپاس از همه اقدامات دستگاه دیپلماسی و شورای امنیت ملی کشور؛ به حول و قوه الهی ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) به روز ملی قطع کامل امید از آمریکا و غرب تبدیل و سرآغاز تحول اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای درونی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با کشورهای شرق، همسایه و دوست خواهد شد.
فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان هم ابراز داشت: ایران حق و صداقت و دوستی را به جهانیان نشان داد. اما آمریکا و غرب و اذناب ترسویش در خلف وعده و دروغگویی و فریب و ترور به روسیاهان تاریخ پیوستند.
فعال شدن مکانیسم ماشه
تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز طی گفتوگو با ایسنا در ارزیابی از شرایط بازار ارز، طلا و کالاهای اساسی با فعال شدن مکانیسم ماشه، گفت: پس از خروج آمریکا از برجام در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، تمام تحریمهای آمریکا برگشت لذا اکنون با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریمهای آنچنانی به ایران اضافه نمیشود چون پیش از این، اروپا از ترس آمریکا کاری انجام نمیداد.
وی یادآور شد: در زمانی که آمریکا برجام را پاره کرد، اروپا نتوانست یکسری از مبادلات مالی را انجام دهد چون آمریکا صراحتا اعلام کرده بود که تمام طرفهای مبادلهکننده با ایران، تحریم خواهند شد؛ لذا ایران با وجود فشارها، مسیر دور زدن تحریمها را دنبال کرد؛ اکنون نیز با فعال شدن مکانیسم ماشه اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.
ممکان تاکید کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه تاثیر آنچنانی بر اقتصاد نخواهد داشت. اتفاقات این روزها در بازار بیشتر یک جو هیجانی و روانی است؛ کما اینکه ما از قبل با تحریمها مواجه بوده و دور زدن تحریمها را دنبال میکردیم.
وی در واکنش به برخی نگرانیها از افزایش قیمت کالاهای اساسی، اظهار داشت: در همین راستا قرار است رئیس بانک مرکزی گزارشی درباره سیاستهای ارزی و کنترل بازار به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه کنند؛ البته افزایش قیمت ارز ناشی از هیجانات بازار، بر روی قیمت کالاها بهویژه کالاهایی که مواد اولیه آنها از خارج وارد میشود، تاثیر میگذارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اذعان داشت: با توجه به اینکه اقتصاد به صورت زنجیره است، افزایش نرخ تعدادی از کالاها بر روی اکثر کالاها نیز اثر میگذارد لذا باید رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سریعا به این موضوع ورود کرده و اجازه ندهند که فضای روانی منفی در بازار شکل گیرد.
غنیسازی اورانیوم در کشور پُرقدرت
ادامه خواهد یافت
حمیدرضا حاجیبابایی، نماینده مردم همدان و نایبرئیس مجلس شورای اسلامی شنبه ۵ مهر 1404 در شورای توسعه و برنامهریزی استان همدان، با اشاره به اینکه ایران همه توان خود را برای دیپلماسی، قانونگرایی و عدالت بینالمللی بهکار برد اما آمریکا و سه کشور اروپایی دیپلماسی را برنمیتابند، اظهار کرد: آمریکا و تروئیکای اروپایی در دیپلماسی را بستند و در یکجانبهگرایی و زورگویی و دیکتاتوری را باز کرده و به سمت تقابل بینالمللی حرکت کردند. وی با بیان اینکه اقدامات ایران از ۱۲ سال پیش مطابق قانون، تدریجی و کاملا در چارچوب برجام بود، یادآور شد: بر اساس توافق ۲۰۱۵ و قطعنامه ۲۲۳۱ حرکت کردیم.
حاجیبابایی با تأکید براینکه متاسفانه اروپاییها نمیتوانند به دلیل عدم استقلال، به وظایف خود در عرصه بینالمللی عمل کنند، خاطرنشان کرد: اقدام شورای امنیت به دلیل خیانت آمریکا به دیپلماسی و عدم رعایت قانون توسط سه کشور اروپایی مسیر دیپلماسی را با مشکل مواجه کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاریخ ایران نشان میدهد که همیشه اهل گفتوگو مذاکره و دیپلماسی بوده است، افزود: با توجه به اقداماتی که شورای امنیت انجام داده پاسخ ایران برای دیپلماسی با تجاوز نیروهای آمریکایی و اروپایی روبهرو شد، باعث تاسف است که تروئیکای اروپایی به جای استقلال، از سوءنیت آمریکا حمایت کرد. ایران هم به برجام و ان.پی.تی و هم به موافقتنامه پیشنهادی خود عمل کرد. حاجیبابایی ادامه داد: متاسفانه رژیم کودککش اسرائیل که سلاح اتمی هم دارد، مورد حمایت آمریکا و اروپاست اما جمهوری اسلامی ایران که با صدها دلیل اعتقادی به دنبال انرژی هستهای است تا بتواند به مردم در زمینههای پزشکی، خدماترسانی و انرژی خدماتی دهد اتهام وارد میکند.
وی با بیان اینکه مصوبه شورای امنیت هیچ جایگاه حقوقی ندارد و مورد قبول ایران نیست، اظهار کرد: سه کشور اروپایی قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کردند و آمریکا از آن بیرون رفت و سه کشور اروپایی کوچکترین اقدامی در این زمینه انجام ندادند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اعمال تحریمها براساس این مصوبه از نظر ما باطل و بیاعتبار است، بیان کرد: شکاف در شورای امنیت افزایش مییابد و دوقطبی شدن شورای امنیت پیام بزرگی به آمریکا و تروئیکای اروپایی است. شورای امنیت اعتبار خود را در معرض سوءاستفاده آمریکا و سه کشور اروپایی قرار داده و در شرف بیاعتباری است.
حاجیبابایی با بیان اینکه ایران زیرپای فشار و تهدید و زورگویی نمیرود، افزود: ایران با تکیه بر ۹۰ میلیون ایرانی متمدن و بیدار و و افکار زنده و بینالمللی که از ما حمایت میکنند و کشورهای حامی دیپلماسی که رأی مثبت به ایران دادند پرقدرت و پرتوان خواهد ایستاد و مسیر قدرتمند خود را ادامه خواهد داد.
وی تأکید کرد: آمریکا و سه کشور اروپایی باید عواقب اقدامات غیرقانونی و خصمانه خود را ببینند. همکاری با آژانس بینالمللی قطع و غنیسازی اورانیوم پرقدرت در کشور جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم همدان ادامه داد: مجلس شورای اسلامی از خروج ازام پی تی تا اقدامات لازم دفاعی در هر سطح و دفاع قاطع و اقدامات متقابل را روی میز خواهد داشت.آمریکا و اروپا بدانند راه بدی را انتخاب کردند. راه یکجانبهگرایی دوقطبی کردن دنیا و ایستادگی ملتها در مقابل آمریکای جنایتکار.