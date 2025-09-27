سرویس خارجی-

روزنامه عبری‌زبانِ «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که نهادهای امنیتی اسرائیلی شاهد پیشرفت قابل توجهی در قابلیت‌های نظامی نیروهای مسلح یمن به ویژه در توان موشکی و پهپادی آن بوده‌اند.

در دو سال اخیر، از پاییز ۲۰۲۳ تاکنون، نیروهای مقاومت یمن ابتکار عملی شجاعانه و خلاقانه‌ای در مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا به نمایش گذاشته‌اند که نه تنها تعادل قدرت منطقه‌ای را دگرگون کرده، بلکه سردرگمی عمیقی در صفوف دشمنان ایجاد نموده است. با آغاز جنگ غزه، «حوثی‌ها»- آن‌طور که غربی‌ها آنان را می‌خوانند- حملات خود را با شلیک بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک و ۱۷۰ پهپاد به سوی اراضی اشغالی آغاز کردند، همزمان با هدف قرار دادن کشتی‌های مرتبط با رژیم در دریای سرخ، که این اقدام به عنوان نمادی از همبستگی با فلسطین، اقتصاد جهانی را مختل کرد و هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد. خلاقیت آن‌ها در تاکتیک‌های نامتقارن، مانند استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت و موشک‌های کروز با بُرد بلند که از کوه‌های صعب‌العبور یمن پرتاب می‌شوند، رژیم اسرائیل را وادار به فعال‌سازی سیستم‌های دفاعی گران‌قیمت مانند گنبد آهنین کرد. این استراتژی‌های نوآورانه، از جمله «جنگ سایه» با حملات غافلگیرکننده و پراکنده، آمریکا را در دام تردید انداخت؛ واشنگتن که ابتدا با ناوهای جنگی و حملات هوائی پاسخ داد، با تحمیل هزینه‌های هنگفت (بیش از ۱ میلیارد دلار در ماه) و ناتوانی در نابودی زیرساخت‌های زیرزمینی یمنی‌ها، به تدریج از موضع تهاجمی عقب‌نشینی کرد. این سردرگمی به اوج رسید وقتی یمنی‌ها با ترکیب حملات دریایی و موشکی، نیروی دریایی آمریکا را در «عملیات نگهبان رفاه» به چالش کشیدند، تا جایی که حتی ترامپ در بهار ۲۰۲۵ مجبور به توقف کارزارِ هوائی گسترده شد، و این خلاقیت یمنی‌ها را به مثابه یک «پیروزی استراتژیک» تثبیت کرد.

پس از عقب‌نشینی آمریکا در میانه سال ۲۰۲۵ و اعلام آتش‌بس یکجانبه که عملاً پای واشنگتن را از درگیری مستقیم بیرون کشید، رژیم آپارتاید اسرائیل اکنون در برابر ضربات گاه‌وبی‌گاه و دقیق یمن تنها مانده است، و این وضعیت به مثابه یک کابوس مداوم برای تل‌آویو عمل می‌کند. آتش‌بس آمریکا-یمن، که در میانه ۲۰۲۵ رسماً تأیید شد، نتیجه مستقیم ناکامی حملات هوائی آمریکا بود که نه تنها قابلیت‌های نظامی یمن را تضعیف نکرد، بلکه یمنی‌ها را در عرصه تبلیغاتی تقویت کرد و حمایت مردمی را در یمن و منطقه افزایش داد. رژیم آپارتاید اسرائیل، که از ژوئیه ۲۰۲۴ (تیر ۱۴۰۳) با بمباران بنادر و تأسیسات حوثی‌ها پاسخ داد، اکنون با چرخه تشدید تنش روبه‌رو است؛ حملات موشکی یمن به فرودگاه بن‌گوریون و بنادر حیفا ادامه دارد، و این ضربات پراکنده نه تنها اقتصاد اسرائیل را فلج می‌کند (با اختلال در ۴۲ درصد واردات آسیایی)، بلکه روحیه نیروهای اشغالی را تضعیف کرده است. خلاقیت یمنی‌ها در حفظ تعلیق و غافلگیری، مانند استفاده از مسیرهای پرتاب مخفی و پهپادهای رادارگریز، رژیم اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که هر حمله‌ای هزینه‌بر و بی‌ثمر است، و این «جنگ فرسایشی» را به نمادی از مقاومت پایدار تبدیل کرده است. یمن، با وجود محاصره، نه تنها به بقای خود ادامه می‌دهد، بلکه دشمن را به زانو درآورده و درس‌هایی از تاب‌آوری برای محور مقاومت ارائه داده است.

اعتراف

روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» از نهاد‌های امنیتی رژیم آپارتاید اسرائیل گزارش داد که نگران، شاهد پیشرفت قابل توجهی در قابلیت‌های نظامی نیروهای مسلح یمن به ویژه در قابلیت‌های دفاعی آن بوده است. در این گزارش آمده است: «ارتش اسرائیل شاهد پیشرفت در مدل دفاع از خود حوثی‌ها (انصارالله)، از طریق ایجاد کارخانه‌های زیرزمینی در مناطق دورافتاده و پروژه‌های مخفی، بوده است.» به گزارش «ایسنا»، این روزنامه با وسط کشیدن پای ایران و مطرح کردن ادعای همیشگیِ خود مبنی بر حمایت ایران از ارتش یمن افزود: «در ماه‌های اخیر، نهاد امنیتی شاهد پیشرفت قابل توجهی در قابلیت‌های انصارالله در یمن، چه در تولید پهپادها و موشک‌های پیشرفته دوربرد با تکیه بر دانش فنی ایران و با کمک مهندسان داخلی چه در استفاده از تونل‌ها برای تولید و ذخیره‌سازی آن‌ها بوده است.» در مقابل، به گزارش همین منبع، «بخش اطلاعات ارتش اسرائیل دو واحد جدید برای مقابله با چالش حوثی‌ها ایجاد کرده است که شامل آموزش عناصری برای حمله به اسرائیل از شرق نیز می‌شود.» این روزنامه

مدعی شد: «تهدید حوثی‌ها به حملات موشکی و پهپادی محدود نمی‌شود. ارتش اسرائیل از نزدیک طرح طوفان الاقصی به سبک صنعا (مدلی از حمله حماس به پایگاه‌های نظامی اسرائیل در ۷ اکتبر) را در عملیاتی گسترده که از اردن یا سوریه یا هر دو به طور همزمان آغاز خواهد شد، زیر نظر دارد.» این روزنامه به نقل از ارتش اشغالگر نوشت: «ما نمی‌خواهیم به وضعیتی برسیم که حوثی‌ها روزی هزاران موشک نقطه‌زن داشته باشند و تهدیدی وجودی برای اسرائیل ایجاد کنند.»

ساکنان ایلات در شوک!

خبر دیگر نیز آن‌که روزنامه عبری‌زبانِ «معاریو» اعتراف کرد که ساکنان ایلات اشغالی بعد از حمله اخیر نیروهای مسلح یمن علیه این منطقه در شوک و ناامیدی به سر می‌برند. به گزارش «مهر»، در این گزارش آمده است، حمله یمن به مرکز گردشگری ایلات باعث می‌شود شریان اقتصادی و اجتماعی این شهر هدف قرار بگیرد و دیگر امن نباشد.

ساکنان ایلات تاکید کردند که نتانیاهو همه چیز را نابود کرده است. ایلات یک منطقه آرام بود که به شرایط خطرناکی دچار شده است. گفتنی است، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، بامداد جمعه، با صدور بیانیه‌ای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داده بود.

خبر دیگر از میدانِ مقاومت یمن آن‌که پاکستان اعلام کرد که یک کشتی حامل گاز مایع که در یکی از بنادر یمن پهلو گرفته بود هدف حمله پهپادی رژیم اسرائیل قرار گرفت اما به سرنشینان آن از جمله ۲۴ تبعه پاکستانی هیچ آسیبی وارد نشده است. «سید محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان، دیروز، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی حامل گاز مایع روز ۱۷ سپتامبر، هفته گذشته، (چهارشنبه ۲۶ شهریور)، درحالی که در بندر رأس العیسی (تحت کنترل نیروهای مقاومت یمن) پهلو ‌گرفته بود، هدف حمله پهپادی اسرائیل قرار ‌گرفت.