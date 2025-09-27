شکست طرح پهپادی آمریکا برای مقابله با چین

سرویس خارجی-

چین برای آمریکا، به دلیل قدرت‎گرفتنِ سریع‌السیرش به ‌عنوان یک ابرقدرت اقتصادی، نظامی و فناوری، مسئله‌ای استراتژیک محسوب می‌شود. اقتصاد چین با رشد خیره‌کننده، بازارهای جهانی را تسخیر کرده و وابستگی غرب به تولیدات چینی را افزایش داده است. در عین حال، پیشرفت‌های نظامی پکن، از جمله گسترش نیروی دریایی، موشک‌های‌ هایپرسونیک و فناوری‌های سایبری، تعادل قدرت در منطقه اقیانوس آرام را به نفع چین تغییر داده است. سیاست‌های چین در دریای چین جنوبی، تایوان و ابتکار کمربند و جاده، نگرانی‌هایی درباره سلطه‌ جهانی این کشور، برای آمریکا که خود را هژمون جهان می‌داند، ایجاد کرده است. آمریکا سال‌هاست با تقویت اتحادهای منطقه‌ای مثل پیمان آکواس، افزایش حضور نظامی در Indo-Pacific و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و نیمه‌رساناها، خود را برای یک رویارویی احتمالی آماده می‌کند. این رقابت نه ‌تنها برای حفظ

هژمونی آمریکا، بلکه برای شکل‌دهی به نظم جهانیِ مطلوبِ آمریکا در آینده است.

پنتاگون به مشکل خورد

حالا نشریه آمریکایی «وال استریت ژورنال» در این خصوص نوشته است: «طرح بلندپروازانه پنتاگون برای به کارگیری هزاران پهپاد پیشرفته به منظور آمادگی برای درگیری احتمالی با چین، به هدف خود نرسیده و ارتش در یافتن نحوه استفاده از برخی از سیستم‌های موجود در میدان با مشکل مواجه شده است.» به گزارش «ایسنا»، به گفته افراد آشنا این تلاش که دو سال پیش به عنوان راهی برای خرید سریع سلاح‌های خودکار کم‌هزینه برای مقابله با قابلیت‌های نظامی رو به رشد چین آغاز شد، اکنون به دلیل نگرانی از سرعت ناکافی آن، به یک سازمان جدید منتقل می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده ناامیدی از شکست‌های برنامه‌ای است که به عنوان رپلیکیتور شناخته می‌شود، تلاشی شاخص از پنتاگون دولتِ «جو بایدن» که هدف آن تحویل هزاران سیستم هوش مصنوعی هوایی، زمینی و دریایی تا اواخر ۲۰۲۵ بود.

«کاتلین هیکس»، معاون وزیر دفاع وقت، این برنامه را در سال ۲۰۲۳ با وعده فناوری‌ای که «کوچک، هوشمند و ارزان» خواهد بود، اعلام کرد. در حالی که هیکس درخواست ۱ میلیارد دلار برای رپلیکیتور در طول دو سال را داده بود، برخی از قانون‌گذاران خواستار میلیاردها دلار هزینه بیشتر شده‌اند و استدلال می‌کنند که برای تضمین موفقیت، کل هزینه باید بسیار بیشتر باشد. به گفته افراد آشنا با این موضوع، برخی از سیستم‌های رپلیکیتور غیرقابل اعتماد بوده‌اند، یا تولید آن‌ها آن‌قدر گران یا کند بوده که نمی‌توانستند به مقدار مورد نیاز خریداری شوند. پنتاگون همچنین برای یافتن نرم‌افزاری که بتواند تعداد زیادی از پهپادهای ساخته‌شده توسط شرکت‌های

مختلف را با موفقیت کنترل کند و با هماهنگی برای یافتن و حمله بالقوه به یک هدف کار کنند، با مشکل مواجه بوده است. رهبری پنتاگون، کار رپلیکیتور را به بخش جدیدی تحت فرماندهی عملیات ویژه، معروف به گروه جنگ خودمختار دفاعی یا DAWG،

منتقل کرده است، به این امید که برنامه را تسریع کرده و بر مناسب‌ترین سلاح‌ها تمرکز کند. افراد درگیر در رپلیکیتور دلایل مختلفی را برای تأخیرها ارائه می‌دهند، اما می‌گویند که این تلاش تا حد زیادی موفقیت‌آمیز بوده است. برخی به خدمات نظامی اشاره می‌کنند که برای خرید سیستم‌هایی که آماده استفاده نبودند، تلاش کردند، در حالی که برخی دیگر می‌گویند که این موانع فقط بخشی عادی از هر تلاش بلندپروازانه برای تسریع در پیشرفت فناوری بوده است.هیکس در ایمیلی گفت که رپلیکیتور در اواخر ژانویه که پنتاگون را ترک کرد، در مسیر موفقیت بود و روند خرید سیستم‌های خودمختار برای ارتش را آغاز کرده بود. هدف رپلیکیتور آماده شدن برای درگیری احتمالی با چین در اقیانوس آرام است. پکن در سال‌های اخیر به سرعت زرادخانه کشتی‌ها، هواپیماها و سلاح‌های پیشرفته خود را گسترش داده است.