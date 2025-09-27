نیکاراگوئه حمله به ونزوئلا را حمله به «همه آمریکای لاتین» دانست

رئیس‌جمهور نیکاراگوئه هشدار داد حمله آمریکا به ونزوئلا حمله به همه کشورهای منطقه آمریکای لاتین محسوب

می‌شود.

آمریکا قدم به قدم در حال تبدیل کردن منطقه آمریکای لاتین به یک منطقه جنگی است تا منافع نامشروع خود را پیش ببرد. از چندی پیش ترامپ با ادعای مقابله با قاچاق مواد مخدر هزاران نیروی نظامی‌، چند ناو جنگی‌، یک زیر دریایی اتمی و چندین جنگنده اف -35 را در منطقه دریای کارائیب و در نزدیکی مرزهای ونزوئلا مستقر کرده است.

طی این مدت ارتش آمریکا با حمله به کشتی‌ها و قایق‌های ونزوئلا دست کم 14 ماهیگیر اهل ونزوئلا را کشته است. بدون این هیچ سند روشنی برای قاچاق مواد مخدر از سوی این ماهیگیران ارائه دهد.

همزمان منابع آگاه به به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کردند که دولت ترامپ در حال آماده‌سازی طرحی برای حمله به داخل خاک ونزوئلا است.

بر اساس این گزارش منابع آگاه همچنین اضافه کردند که حملات آمریکا در داخل مرزهای ونزوئلا ممکن است ظرف چند هفته آغاز شود. به گزارش ایرنا منابع آگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کردند که تهاجم نظامی ایالات متحده به ونزوئلا در درجه اول بر حملات پهپادی علیه اعضا و رهبران گروه‌های قاچاق مواد مخدر و همچنین هدف‌گیری آزمایشگاه‌های مواد مخدر تمرکز دارد.

کاخ سفید در واکنش به انتشار این خبر با ارجاع به بیانیه پیشین ترامپ، اعلام کرد: «خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. ونزوئلا اعضای باند خود، فروشندگان مواد مخدر و مواد مخدر خود را برای ما می‌فرستد. این قابل قبول نیست».

پیش از این رسانه‌های آمریکایی به صراحت نوشته بودند که مقابله با قاچاق مواد مخدر بهانه است و آمریکا به دنبال سرنگونی دولت مادورو است.

یک مقام آگاه از مذاکرات واشنگتن و کاراکاس به ان‌بی‌سی نیوز گفت که برخی مقامات دولت ترامپ از اینکه تشدید نظامی آمریکا‌، قدرت مادورو را تضعیف نکرده، ناامید شده‌اند.

به گفته این مقام آگاه، کاخ سفید با واکنش‌های منفی بیشتری درخصوص حملات به قایق‌های ونزوئلایی رو‌به‌رو شده و این امر دولت را بر آن داشته تا در مورد مراحل بعدی با دقت فکر کند.

طبق گزارش ان‌بی‌سی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هنوز مجوز اجرای عملیات را صادر نکرده و مذاکرات غیرمستقیم میان واشنگتن و کاراکاس از طریق واسطه‌هایی در منطقه غرب آسیا در جریان است.

ان‌بی‌سی نیوز پیش از این گزارش داده بود که هدف دولت آمریکا مجبور کردن مادورو به تصمیم‌گیری‌های عجولانه تا در نهایت منجر به برکناری او بدون حضور نیروهای آمریکایی شود.

مادورو پیش‌تر هرگونه نقش در قاچاق مواد مخدر را رد کرده و بارها آمریکا را به تلاش برای براندازی خود متهم کرده است.

هشدار

اما همزمان با انتشار این گزارش‌ها درباره آمادگی آمریکا برای حمله نظامی به ونزوئلا رئیس‌جمهور نیکاراگوئه در واکنش به تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا تصریح کرد: حمله به ونزوئلا حمله به همه آمریکای لاتین است.

به گزارش ایرنا از تارنمای شبکه تلویزیونی تله‌سور، «دانیل اورتگا» رئیس‌جمهوری نیکاراگوئه اعلام کرد تجاوز نظامی آمریکا علیه ونزوئلا برابر با تجاوز علیه آمریکای لاتین خواهد بود.

وی افزود: آنها [ونزوئلا] به دنبال این رویارویی با یانکی‌ها نبوده‌اند؛ این یانکی‌ها هستند که با همه بشریت مقابله می‌کنند و می‌خواهند منطقه ما را به یک منطقه جنگی تبدیل کنند. اما ما مطمئن هستیم که آنها قادر به تبدیل آن به یک منطقه جنگی نخواهند بود، زیرا حمله به جمهوری بولیواری ونزوئلا، مقابله با همه آمریکای لاتین است.

اورتگا در مورد استقرار نظامی آمریکا در کارائیب خاطرنشان کرد که واشنگتن در حال ارزیابی این است که آیا عملیات خود را تشدید کند یا تنش‌ها را در این سطح حفظ کند.

وی گفت: من مطمئن هستم که در این نبرد، همه ما [در آمریکای لاتین] متحد هستیم و از حاکمیت ونزوئلا دفاع می‌کنیم. آنها [نیروهای دریایی ایالات متحده] قرار نیست برای گشت و گذار به این‌جا بیایند، بنابراین آنها [ایالات متحده] مطمئنا با دقت زیادی در مورد اینکه آیا وارد یک مرحله بزرگ جنگ شوند یا صرفاً به عنوان یک ناظر در مناطق متعلق به کشورهای دیگر باقی بمانند و هر زمان که کشتی‌ را ببینند، آن را بمباران کنند، فکر می‌کنند.

اورتگا در سخنرانی خود در رژه «وحدت، قدرت و پیروزی» که توسط پلیس ملی نیکاراگوئه به مناسبت چهل و ششمین سالگرد تاسیس آن برگزار شد، حمایت خود را از «نیکلاس مادورو» همتای ونزوئلایی خود تکرار و بر سازماندهی مردم ونزوئلا در مواجهه با تهدیدهای آمریکا تاکید کرد.