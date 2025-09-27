افزایش شهدای رسانه در غزه به 252 نفر صهیونیستها هنوز خون میخواهند
دفتر اطلاعرسانی دولتی در غزه با صدور بیانیهای اعلام
کرد شمار شهدای رسانه از آغاز نسلکشی رژیم صهیونیستی درنوار غزه به ۲۵۲ نفر رسیده است. این آمار پس از شهادت «الداية»، خبرنگار مرکز اطلاعرسانی فلسطین، بهروز شد.
در بیانیه دفتر اطلاعرسانی دولتی غزه آمده است: «ما به شدیدترین شکل، ترور و قتل هدفمند خبرنگاران فلسطینی توسط اشغالگران اسرائیلی را محکوم میکنیم و از اتحادیه بینالمللی خبرنگاران، اتحادیه خبرنگاران عرب و تمامی نهادهای صنفی رسانهای در جهان میخواهیم این جنایات سازمانیافته را علیه خبرنگاران و فعالان رسانهای در غزه محکوم کنند.» دفتر اطلاعرسانی دولت در غزه، رژیم اشغالگر، دولت آمریکا و کشورهای همپیمان آن از جمله انگلیس، آلمان و فرانسه را مسئول کامل این جنایات دانست و تأکید کرد: «این کشورها در ارتکاب کشتار و جنایات وحشیانه شریک هستند.» این بیانیه خواسته است تا نهتنها این جنایات را محکوم کنند بلکه برای مجازات عاملان آن در دادگاههای بینالمللی، اقدام فوری و مؤثر به عمل آورند.