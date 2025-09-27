مهرعلی باران‌چشمه برای دومین مرتبه متوالی با کسب ۴۹ رای از مجموع ۵۰ رای به عنوان رئیس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به ریاست محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در پایان مهرعلی باران‌چشمه بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی برای ۴ سال آینده انتخاب شد. «مهرعلی باران چشمه»

و «امیر عرب پشت مشهد» دو کاندیدای این انتخابات بودند که در پایان باران‌چشمه با ‌کسب ۴۹ رای از مجموع ۵۰ رای به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد. عرب که خود نیز به عنوان رئیس هیئت تهران در این انتخابات رای داد نیز فقط صاحب یک رای شد. همچنین با آرای مجمع، سید حسن سبزواری به عنوان نایب‌رئیس،‌ امیر عرب پشت مشهد به عنوان کارشناس خبره، مهسا جعفری به عنوان خزانه‌دار، حسین حسین‌زاده به عنوان نماینده هیئت‌های استانی و وحید رجبی به عنوان نماینده باشگاه‌های

ورزشی به عضویت هیئت‌رئیسه فدراسیون زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی درآمدند.