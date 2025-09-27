توقف استقلال، پرسپولیس و تراکتور سپاهان اولین پیروزی خود را به دست آورد
سرویس ورزشی-
توقف تیمهای استقلال، پرسپولیس و تراکتور و کسب اولین پیروزی از سوی تیم سپاهان؛ مهمترین اتفاقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران بود.
پرونده دیدارهای هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برگزاری یک بازی بسته شد. در دیدارهای روز جمعه استقلال در قزوین با تساوی یک - یک برابر میزبانش شمس آذر متوقف شد. مهران احمدی برای استقلال و صائب محبی برای شمس آذر در این بازی گلزنی کردند. نیمه اول این بازی با تساوی صفر - صفر به پایان رسید. با شروع نیمه دوم بازیکنان شمس آذر حملهای را به سمت دروازه استقلال انجام دادند که امیرمحمد محکمکار با نفوذ به محوطه جریمه استقلال نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی و به بازیکن شمسآذر کارت زرد نشان داد. شاگردان ساپینتو در اولین موقعیت خود در دقیقه ۴۸ و توسط یاسر آسانی از سمت راست حملهای را تدارک دیدند که این بازیکن توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر منیر الحدادی همراه شد اما جعفرپور توپ را مهار کرد و در ریباند بازیکن شمس آذر به سختی توپ را به کرنر فرستاد.
بازیکنان استقلال در یک کار تیمی توسط علیرضا کوشکی صاحب توپ شدند که این بازیکن با جا گذاشتن بازیکن مقابل خود توپ را به مهران احمدی رساند و این بازیکن با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد که جعفرپور موفق به مهار آن نشد تا توپ وارد دروازه شود. بازیکنان شمس آذر برای رسیدن به گل تساوی حملات خود را ادامه دادند و در دقیقه ۷۱ توپ ارسالی بازیکن این تیم با ضربه سر صائب محبی همراه شد که با واکنش آدان همراه شد و در ریباند توپ به پای جلالی برخورد کرد و با دیگر مقابل محبی قرار گرفت و او با ضربه خود موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.
بازیکنان شمس آذر پس از به ثمر رساندن گل تساوی باز هم شانس گلزنی داشتند که در دقیقه ۷۷، فرزین معاملهگری با حرکتی انفرادی از سمت راست وارد محوطه جریمه استقلال شد و یک ارسال بسیار خطرناک را به سمت دروازه ارسال کرد. توپ با عبور از مقابل صائب محبی با فاصلهای اندک و به شکل عجیبی از کنار دروازه استقلال به اوت رفت تا این فرصت ارزشمند برای گلزنی از دست برود. با کسب این نتیجه و یک امتیاز به دست آمده برای هر دو تیم، استقلال ۶ و شمس آذر ۲ امتیازی شدند. این پنجمین تساوی متوالی شمس آذر در لیگ برتر بود.
در دیگر بازی جمعه، سپاهان با یک گل میزبانش خیبر خرمآباد را شکست داد. احسان حاج صفی زننده تک گل این بازی بود. این اولین برد سپاهان در رقابتهای امسال بود. در سیرجان تیمهای فوتبال گل گهر و فولاد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
در اصفهان ذوب آهن و آلومینیوم با هم دیدار کردند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم خاتمه یافت. در دقیقه ۵+۴۵، روی یک ضربه پنالتی، رحمان جعفری گل پیروزیبخش آلومینیوم را به ثمر رساند تا تیم سید مجتبی حسینی اولین پیروزی خود را در لیگ برتر بهدست آورد. جمعه شب تیمهای استقلال خوزستان و مس رفسنجان هم در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر خلیفه اصل خاتمه یافت. گلهای استقلال خوزستان را در این بازی امیرحسین جلیلیوند و حجت احمدی به ثمر رساندند.
توقف تراکتور و پرسپولیس
اما در روز اول رقابتهای هفته پنجم لیگ برتر، روز پنجشنبه نیز دو بازی برگزار شد که طی آن تیمهای تراکتور و پرسپولیس برابر حریفان خود متوقف شدند. در تبریز تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و فجر سپاسی شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید. مصاف دو تیم با وجود بازی برتر و مالکانه تراکتور با تساوی بدون گل به پایان رسید تا سرخپوشان تبریز موقت با ۸ امتیاز در صدر باقی بمانند و فجریها با این تساوی ارزشمند مقابل مدافع عنوان قهرمانی، ۶ امتیازی شود. شاگردان پیروز قربانی در حالی ۶ امتیازی هستند که کمیته انضباطی اقوام به کسر سه امتیاز از این تیم به دلیل عدم دریافت مجوز ملی باشگاهداری گرفته است در غیر اینصورت فجریها به عنوان پدیده لیگ بیست و پنجم باید جای تراکتور را در رتبه نخست جدول میگرفتند.
در تهران و ورزشگاه شهدای شهر قدس نیز جدال تیمهای پرسپولیس و ملوان با تساوی بدون گل به پایان رسید. سرخپوشان پرسپولیس که با تغییرات اجباری به خاطر مصدومیت چند بازیکن به میدان آمده بودند در نیمه اول دیدار برابر ملوان صاحب توپ و میدان بودند و صاحب دو موقعیت خوب گلزنی شدند که یک بار محمد خدابنده لو و یک بار هم باکیچ تا آستانه باز کردن دروازه ملوان پیش رفتند اما انزلیچیها با نمایشی هوشمندانه اجازه باز شدن دروازه را ندادند.
شاگردان وحید هاشمیان که در اکثر دقایق این بازی صاحب توپ و میدان بودند، در خلق موقعیت موفق بودند و توپ را تا پشت محوطه جریمه به خوبی به گردش در میآوردند اما درون محوطه جریمه و آنجایی که توپ باید به سمت دروازه زده میشد و ثمرهاش گل میشد، نه بیفوما و نه علیپور نتوانستند خواسته و انتظار هواداران را برآورده کنند تا همچنان ضعف در تمام کنندگی و گلزنی سرخپوشان را آزار بدهد.
شاگردان مازیار زارع با اینکه در طول این دیدار تحت فشار میزبان خود بودند اما یک لحظه هم به بازی تدافعی و وقتکشی فکر نکردند و تا دقیقه پایانی در ضدحملات خطرناک ظاهر شدند و موقعیتهای خطرناکی را روی دروازه حریف ایجاد کردند و حتی در چند موقعیت میتوانستند دروازه پیام نیازمند را باز کنند.
هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدارهای گذشته هم شعارهایی علیه کادر فنی، بازیکنان و مدیرعامل باشگاه سر داده بودند، در اواخر دیدار برابر ملوان هم علیه رضا درویش شعار دادند و خواستار برکناری وی شدند. آنها اعتقاد دارند درویش در فصل نقل و انتقالات نتوانسته است بازیکنانی را به خدمت بگیرد که مشکل گلزنی این تیم را حل کنند.
دیروز هم در آخرین بازی هفته پنجم لیگ تیمهای پیکان و چادرملو اردکان به مصاف هم رفتند که این دیداربا تساوی بدون گل به پایان رسید.