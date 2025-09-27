فارسی | العربي | English
۰۵ مهر ۱۴۰۴
رکورد منفی فروش تئاتر در دولت مدعی رونق فرهنگی


در حالی که دولت چهاردهم بارها مدعی کاهش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دولت گذشته بوده و وعده داده بود با برنامه‌ریزی و حمایت، این فضا را رونق بخشد، آمارهای تازه نشان می‌دهد فروش بلیت تئاتر در سالن‌های دولتی اکنون از دوران دولت قبل کمتر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، طی ماه‌های اخیر، سالن‌های تئاتر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با کاهش استقبال مخاطبان مواجه بوده‌اند. عدم برنامه‌ریزی دقیق، رفتارهای شعاری و مشکلات مدیریتی از جمله عوامل اصلی افت فروش می‌توان دانست.
این وضعیت تناقض واضحی با وعده‌های دولت برای افزایش حضور مردم در فعالیت‌های هنری و تئاتر را نمایان می‌کند و پیرامون کارآمدی سیاست‌های فرهنگی و توان دولت برای تحقق شعارهایش ابهام ایجاد کرده است

