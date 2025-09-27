موضوع دوره آینده جشنواره عمار
شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با موضوع «نبرد تمدنی ایران اسلامی با غرب وحشی» آغاز به کار کرد.
در متن فراخوان این جشنواره آمده است که تجربه چندصدساله ملت ایران در مواجهه با استعمار، تحقیر، ترور، تحریم، سانسور، جنگ و نفوذ فرهنگی، تنها در قالب یک «نزاع تمدنی» قابل تحلیل است؛ نزاعی که امروز در قامت جنگ رسانهای، تحریف گفتمان مقاومت، تخریب هویت اسلامی و تلاش برای القای ناکارآمدی جریان انقلابی تداوم دارد. به اعتقاد دبیرخانه جشنواره، در برابر چنین تهاجمی، هیچ سنگری مؤثرتر از جبهه هنر، اندیشه و رسانه متعهد نیست.
جشنواره عمار در شانزدهمین دوره خود از فیلمسازان، مستندسازان، نویسندگان، فعالان رسانهای، کنشگران فضای مجازی، گروههای مردمی و نوجوانان علاقهمند دعوت کرده است تا با تولید آثار متنوع در قالبهای گوناگون، در این روایت تمدنی نقشآفرینی کنند.
آثار ارسالی میتوانند در قالبهایی چون فیلم داستانی(کوتاه، نیمهبلند، سینمایی، تلهفیلم، سریال)، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی(ترکیبی، واقعیتنما، مستندمسابقه، گزارش خبری)، برنامههای اینترنتی، محتوای فضای مجازی(کوتاه، صفحات محتوامحور و انسانمحور)، تولیدات ویدئویی مبتنی بر هوش مصنوعی و نیز فیلمنامه(طرح، سیناپس یا متن کامل) ارائه شوند.