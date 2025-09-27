سردار حاج قاسم سلیمانی که نامش در جهان به واسطه عقل نظامی و شخصیتش شناخته شده بود، بهترین کسی است که می‌تواند سید حسن نصرالله را در میان کلمات معرفی کند.

شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله طلبه‌ای بود که در اوج جوانی همراه تعدادی دیگر از جوانان غیور لبنان همچون شهیدان حاج علی کرکی، ابراهیم جزینی، عماد مغنیه، ابراهیم عقیل، مصطفی بدرالدین، فواد شکر و... توانستند مقاومت اسلامی لبنان را که توسط شهیدان شیخ راغب حرب و سید عباس موسوی اداره می‌شد آنچنان به اوج قدرت و ایمان برسانند که با دست خالی دشمن صهیونی را از خاک کشورشان بیرون کردند و سال 2000 میلادی نقطه عطفی برای این پیروزی چشمگیر بود.

آنها چند سال بعد یعنی در سال 2006 میلادی نیز در جنگ 33 روزه نشان دادند حزب‌الله دیگر تنها یک حزب معمولی نیست بلکه حالا تبدیل شده است به بازی قدرتمندی که اجازه نخواهد داد تحت هیچ شرایطی کشورش به دست دشمنان داخلی و خارجی به یغما برود.

«ساعت 4 بعدازظهر حرکت کردم وقت اذان طرفش بودم چقدر با دیدن او جان می‌گیرم و دوستش دارم. حاضرم هرچه دارم، نه نصف کنم بلکه همه را به او دهم. سید بوی خدا را می‌دهد دوستش دارم....»