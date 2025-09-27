بحران تجاوزهای سریالی و وحشت زنان و کودکان
استرالیا طی سالهای گذشته شاهد پروندههای متعددی در موضوع تجاوزهای جنسی سریالی بوده و این موضوع جامعه استرالیا را در وحشت فرو برده است.
به گزارش خبرگزاری میزان، یک متجاوز سریالی معروف به تعقیبکننده شب در استرالیا پس از یک دهه جنایت که میلیونها استرالیایی را وحشتزده کرده بود، به تجاوز جنسی به ۸ زن اعتراف کرد.
دستکم ۱۰ زن گزارش دادند که بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ در مناطق مور پارک و غرب سیدنی مورد حمله قرار گرفتهاند و این موضوع باعث شد که رسانهها تعقیبکننده شب یا متجاوز پارک مور را محکوم کنند.
پس از بیش از سه دهه، پیشرفت در فناوری پزشکی قانونی به بازداشت گلن گری کامرون در فرودگاه بینالمللی سیدنی در فوریه ۲۰۲۴ (بهمن/اسفند ۱۴۰۲) منجر شد.
این فرد ۶۱ساله به دهها جرم مربوط به ۸ زنی که پس از تاریکی هوا در طول این جنایتهای چندساله هدف قرار گرفته بودند، متهم شد.
کامرون پس از اینکه توانست هویت خود را بهعنوان متجاوز به مدت ۳۰ سال مخفی نگه دارد، در نهایت در دادگاه محلی داونینگ سنتر حاضر شد تا به ۱۸ مورد تجاوز جنسی و یک مورد اقدام به تجاوز جنسی اعتراف کند.
او به تجاوز به ۸ زن در حالی که انواع سلاحهای سرد را در دست داشت، اعتراف کرد؛ کامرون قربانیان خود را تهدید به استفاده از این سلاحها میکرد.
گلن گری کامرون در یکی از موارد یکی از قربانیان خود را با چاقو به قتل رساند.
یکی از شاکیان در پارک مور، در عرض نیمساعت پنجبار مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار گرفت.
کامرون به ۱۳ اتهام اعتراف کرد و ۱۴ اتهام دیگر نیز در زمان صدور حکم او در اواخر سال در نظر گرفته خواهد شد.
این متجاوز جانی در ۲۴ اکتبر (۲ آبان) و قبل از محکومیت به خاطر جرایمش، در دادگاه ناحیه نیوساوت ولز حاضر خواهد شد.
بازداشت کامرون با بررسی پزشکی قانونی که از فناوریهای مدرن DNA و اثر انگشت استفاده میکردند، امکانپذیر شد.
در سالهای اخیر، چندین پرونده تجاوز سریالی دیگر در استرالیا مورد رسیدگی قرار گرفته یا در صدر اخبار بودهاند.
یکی از این پروندهها مربوط به فردی به نام بِلِش دانکار است. اتهام او تجاوز به زنان با بیهوش کردن آنها (۱۳ مورد تجاوز) بود.
دانکار در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/ فروردین ۱۴۰۴) به ۴۰ سال زندان بدون آزادی مشروط برای ۳۰ سال محکوم شد.
یکی از پروندههای دیگر مربوط به کارمند یک مهدکودک بود. او متهم به سوءاستفاده جنسی از حدود ۷۰ کودک در مراکز مهدکودک کوئینزلند بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۲ بود. این مجرم جنسی همچنین بیش از چهارهزار تصویر و ویدیو ضبطشده از جنایتهای خود داشت.
فرد یادشده در نهایت در ژانویه ۲۰۲۵ (دی/ بهمن ۱۴۰۳) با حبس ابد با ۲۷ سال بدون آزادی مشروط مواجه شد.
یکی از پروندههای دیگر که هنوز عامل آن پس از دههها شناسایی و بازداشت نشده، پرونده موسوم به (Mr. Cruel) است. فرد متجاوز با اتهامهای تجاوز به سه دختر کودک در حومههای شمالی و شرقی ملبورن (بین سالهای ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱)، و قتل احتمالی چهارمین قربانی مواجه است. پرونده این متجاوز همچنان باز است.
براساس آمارهای مربوط به سال ۲۰۲۲، روزانه ۸۸ مورد تجاوز توسط پلیس استرالیا ثبت شد. گزارشها همچنین نشان میدهد که از هر ۶ زن یک نفر در استرالیا مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتهاند.
۸۴درصد قربانیان آزار و تجاوز جنس در استرالیا زنان بودند؛ ۴۱درصد از این افراد در گروه سنی ۱۰ تا ۱۷ سال مورد آزار جنسی قرار گرفتهاند.
این در حالی است که تنها ۸ درصد موارد به پلیس استرالیا گزارش میشود. دلیل این موضوع بهطور معمول ترس یا عدم اعتماد به پلیس استرالیا است. براساس گزارشها، زنان بومی بیش از ۱۲ برابر بیشتر در معرض خطر هستند.