کشف 252 خودرو مسروقه در طرح 3 روزه پلیس آگاهی کشور

رئيس پليس آگاهي فراجا با اشاره به کاهش محسوس سرقت خودرو، گفت: در جريان اجراي طرح عملياتي پليس آگاهي، 252 خودروي سرقتي کشف شد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار محمد قنبري با اشاره به اجراي طرح سراسري کشف خودروهاي سرقتي، اظهار داشت: کشف و مقابله با سرقت خودرو يکي از مهم‌ترين اولويت‌هاي پليس آگاهي است و در همين راستا، طرح‌هاي عملياتي متعددي به صورت مستمر در سراسر کشور اجرا مي‌شود. قنبری افزود: با توجه به اينکه بخش زيادي از سرقت‌ها در کشور مربوط به اتومبيل‌ها مي‌باشد در اواسط شهريورماه سال جاري، طرح ويژه‌اي با محوريت کشف خودروها به مدت سه روز در سطح کشور اجرا شد که در در جريان اين عمليات، کارآگاهان موفق به کشف 252 دستگاه خودروي سرقتي و همچنين 69 دستگاه موتورسيکلت مسروقه شدند. وي با تاکيد بر اقدامات پيشگيرانه پليس آگاهي ادامه داد: علاوه بر اجراي طرح‌هاي عملياتي، اين پليس در سال‌هاي اخير همکاري نزديکي با خودروسازان داشته و از طريق تفاهمنامه‌هاي مشترک دستورالعمل‌هاي امنيتي متعددي به آنها ابلاغ کرده است که اين همکاري موجب ارتقای ايمني محصولات و کاهش محسوس سرقت خودرو شده است. اين مقام ارشد انتظامي ضمن قدرداني از همکاري مردم، از مالکان خودرو خواست با به‌کارگيري تجهيزات ايمني نظير قفل فرمان، دزدگيرهاي پيشرفته و ردياب‌هاي هوشمند و همچنين پرهيز از رها کردن خودرو در مکان‌هاي خلوت و تاريک زمينه سوءاستفاده سارقان را کاهش دهند که رعايت اين نکات در کنار اقدامات پليس، نقش مهمي در جلوگيري از سرقت آن و حفظ سرمايه‌هاي شهروندان دارد.