دستگیری کلاهبردار اینترنتی 3/5 میلیارد تومانی در البرز

جانشين فرمانده انتظامي استان البرز از دستگيري متهم کلاهبرداري 35ميليارد ریالی خبر داد و گفت: شخصي که با ارسال پيامک جعلي ابلاغيه قضايي، اقدام به کلاهبرداري می‌کرد، به دادسرا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سردار محمد نادربيگي اظهار داشت: به دنبال ارجاع پرونده‌اي با موضوع کلاهبرداري اينترنتي با شيوه ارسال پيامک‌ ابلاغيه قضايي به پليس فتا، کارشناسان اين پليس بررسي موضوع را در دستورکار خود قرار دادند.

نادربيگي افزود: بررسي‌هاي اوليه کارشناسان پليس فتا حکايت از اين داشت که مالباخته پس از دريافت پيامک ابلاغيه قضائي براي مشاهده وارد لينک ارسالي مي‌شده و با بارگذاري اطلاعات بانکي خود، حساب مالباخته خالي مي‌گرديد.

وی در ادامه با اشاره به انجام تحقيقات تخصصي و به‌کارگيري اقدامات فني براي شناسايي متهم پرونده، گفت: در اين راستا يک متهم شناسايي و با ردزني مخفيگاه او در شرق تهران در عملياتي غافلگيرانه اين شخص دستگير شد. در بازرسي از تلفن همراه متهم، تاکنون اطلاعات بانکي 150 نفر از کاربران که توسط نامبرده به سرقت رفته بود، کشف شده است.

جانشين فرمانده انتظامي استان البرز ادامه داد: ارزش کلاهبرداري صورت‌گرفته توسط اين متهم بيش از 35ميليارد ريال برآورد مي‌شود و در اين خصوص پرونده قضايي تشکيل و به دادسرا معرفي شد.