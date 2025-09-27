4100 قطعه جوجه قاچاق در مرز بانه کشف شد

فرمانده هنگ مرزي بانه از کشف چهار هزار و 100 قطعه جوجه قاچاق به ارزش 11ميليارد ريال توسط مرزبانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري پليس، سرهنگ محمدباقر نجفي‌نژاد در تشريح اين خبر، گفت: مرزبانان اين فرماندهي در راستاي کنترل و پايش نوار مرز و با هدف ضربه‌زدن به قاچاقچيان، طي عملياتي موفق به کشف چهار هزار و 100 قطعه جوجه قاچاق شدند.

وی با بيان اينکه تلاش مرزبانان براي شناسايي و دستگيري قاچاقچيان ادامه دارد، افزود: کارشناسان ارزش ريالي جوجه قاچاق توقيفي را بالغ بر 11ميليارد و 435ميليون ريال برآورد کردند.