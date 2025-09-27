رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا اعلام کرد: بیشترین علت مراجعه مردم به پلیس راهور، درخواست بخشودگی جرائم رانندگی است.

سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد به ایسنا گفت: در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، بیشتر اعتراضات و علت مراجعه مردم به پلیس راهور، مربوط به ثبت تخلفات اشتباهی بود، زیرا سامانه‌های ما به‌روز و قوی نبود و این مطالبه مردم به حق بود، اما در سال‌های اخیر با توجه به هوشمندتر شدن سامانه‌های ما، این میزان شکایت بسیار کم شده است.

جمشیدی‌راد افزود: در حال حاضر، وقتی راننده‌ای جریمه می‌شود، عکس خودروی در حال تخلف ثبت شده و دیگر کسی نمی‌تواند تخلف خود را انکار کند یا نسبت به آن اعتراضی داشته باشد.

وی ادامه داد: امروزه بیشتر مراجعات مردم به مرکز ما، به خاطر بخشودگی جرائم رانندگی است. رانندگان به ما مراجعه می‌کنند و از ما می‌خواهند که میزان جریمه‌هایشان را ببخشیم.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا گفت: ما ۱۰ دلیل برای مراجعه به مرکز اجرائیات داریم که ۸۵ تا ۹۰درصد مردم به خاطر بخشیدن میزان جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به ما مراجعه می‌کنند یا تقاضا دارند که مجدد به تخلفات آنها رسیدگی شود. امروزه سیستم‌های پلیس راهور کاملاً هوشمند هستند و به صورت دوره‌ای این تخلفات توسط ربات‌های هوش مصنوعی بارها بررسی می‌شوند که اشتباهی رخ ندهد، به همین دلیل میزان ثبت جریمه‌های اشتباهی بسیار کم شده است.

جمشیدی‌راد در پاسخ به این سوال که مردم از الکترونیکی‌شدن کروکی‌های تصادفات شکایت دارند یا خیر؟ اظهار داشت: الکترونیکی‌شدن کروکی‌ها برای مردم بسیار آورده داشته و مفید بوده است و کسی از این مسئله شکایتی ندارد.

وی بیان داشت: در گذشته مردم باید بارها به مراکز پلیس و بیمه برای تصادفات خود مراجعه می‌کردند؛ اما تمام این روند ماه‌هاست که سیستمی شده و نیاز به حضور افراد نیست که این مسئله باعث کاهش هزینه‌های مردم در تصادفات شده است. به‌زودی ثبت اعتراضات به تخلفات رانندگی الکترونیکی می‌شود و دیگر نیاز نیست مردم برای این خدمت به مراکز اجرائیات پلیس یا قوه قضائیه مراجعه کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: قرار است این خدمت در هفته پلیس رونمایی شود و بستر آن نیز سامانه «پلیس‌من» یا «سامانه سخا» خواهد بود. مقرر شده این طرح به صورت آزمایشی در دو استان اجرایی شود و در صورت موفقیت در سراسر کشور به اجرا درآید. هماهنگی های لازم برای اجرای این طرح با قوه قضائیه در حال انجام است و امیدواریم این طرح در هفته پلیس اجرایی شود.