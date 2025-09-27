همه قدرت استکبار پشت صدام آمد اما یک وجب خاک ندادیم

رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر، این تصور باطل را داشت که با دو عملیات، کار را تمام می‌کند؛ این نمونه‌ای از محاسبات غلط دشمن بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ششمین آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت، با اشاره به حامیان رژیم متجاوز صدام در جریان جنگ تحمیلی ۸ساله بیان داشت: صدام متجاوز، تسلیحات میکروبی، شیمیایی و کشتار جمعی‌اش را از آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تامین می‌کرد؛ همین رژیم‌ها امروز نیز در مقابل ملت ایران ایستاده‌اند و درصدد تحمیل اغراض و خواسته‌های شوم خود به مردم ایران هستند.

محسنی اژه‌ای با بیان تشابهات جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دفاع مقدس ۱۲روزه افزود: ملت ایران اسلامی در جریان جنگ تحمیلی ۸ساله یک وجب از خاک خود را نیز به دشمن نداد و در جنگ ۱۲روزه اخیر نیز با اقتدار و صلابت تمام از مرز‌های ارزشی و جغرافیایی خود دفاع کرد و دشمن را به سزای اعمالش رساند.

وی بیان داشت: در جریان جنگ ۱۲روزه، صهیونیست‌های متجاوز وقتی از رویارویی با قوای ایران اسلامی ناتوان و عاجز شدند به آمریکایی‌ها روی آوردند و آمریکایی‌ها نیز پس از تجاوز، ضرب شست نیرو‌های مسلح ایران اسلامی را دریافت کردند؛ از جنگ جهانی دوم به این‌سو سابقه نداشته که آمریکا کشوری را مورد حمله قرار دهد و پاسخ دریافت کند، اما قوای مسلح ایران اسلامی این مهم را تحقق بخشید و پوزه آمریکا و سگ هارش رژیم صهیونیستی را به خاک مالید.

رئیس دستگاه قضا با برشمردن مؤلفه‌های دخیل در پیروزی ایران اسلامی بر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه گفت: هدایت‌های الهی و داهیانه رهبر معظم انقلاب و وحدت و اتحاد و انسجام مردمی حول محور ولایت‌فقیه و دفاع از وطن و همچنین اقتدار و صلابت قوای مسلح ایران اسلامی، از جمله مؤلفه‌ها و عوامل اثرگذار پیروزی در دفاع مقدس ۱۲روزه بود.

گفته بودند با ۲ عملیات کار ایران تمام است

محسنی اژه‌ای با اشاره به محاسبات غلط دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر اظهار داشت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی اخیر، این تصور باطل را داشت که با دو عملیات، کار را تمام می‌کند؛ نخست تعدادی از مسئولان ما را ترور می‌کند و سپس با منهدم کردن برخی از اماکن، مردم را به همراهی با خود وامی‌دارد؛ این نمونه‌ای از محاسبات غلط دشمن بود. دشمن نشان داد که بعد از چهل‌وچند سال، هنوز مردم ما و نظام ما را نشناخته است. اندیشکده‌های دشمن اگرچه معتقد و مدعی‌اند بر مبنای محاسبات مادی‌شان، همه‌چیز را درخصوص ایران اسلامی درست پیش‌بینی کرده‌اند، اما آنها باید بپذیرند که ملت ایران را نشناخته‌اند و نخواهند شناخت. ملت ایران ملتی غیرتمند و با عزت است که غیرت و عزتش را با هیچ‌چیز دیگر معاوضه نمی‌کند.

وی ادامه داد: در ابتدای جنگ تحمیلی اخیر، دشمن فرماندهان بزرگی را از ما گرفت، اما با درایت و صلابت رهبر معظم انقلاب، فرماندهان جدید بلافاصله جایگزین شدند و راهبرد همه‌جانبه دفاع مقدس طراحی و اجرا شد؛ این راهبرد به قدری قدرتمندانه عملیاتی شد که دشمن را به عقب‌نشینی و درخواست آتش‌بس واداشت.

رئیس عدلیه اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه همه نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد؛ امروز نیز چنانچه وحدت و انسجام ملی حول محور ولایت‌فقیه و دفاع از وطن، حفظ و تقویت شود، تمامی نقشه‌های شوم دشمن خنثی می‌شود.

گفتنی است، رئیس قوه قضائیه، پیش از حضور در آیین تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت، در موزه انقلاب اسلامی و دفاع‌مقدس حضور یافت و به مدت ۴ ساعت از بخش‌های مختلف این موزه بازدید به عمل آورد.