# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

تجربه روشن برای ایران

دانیال معمار: «توافق کردیم؛ آمریکا برجام را درید. به امید اروپا ادامه دادیم؛ تحریم‌ها شدیدتر شد. با آمریکا پای میز نشستیم؛ همان دم حمله کردند. با آژانس توافق کردیم؛ اروپا ماشه را کشید. در عوض امروز تجربه‌ای روشن پیش‌روی ملت است: اعتماد به دشمن، تکرار خسارت است؛ راه آینده یک چیز است: قوی‌تر شدن.»

سایه همیشگی تحریم بر سر ایران

سیداحسان خاندوزی: «بارها به جریان خوش‌خیال گفتیم، سال‌هاست که «تصمیم» هیئت حاکمه آمريکا بقای سایه تحریم بر سر ایران است، مگر روزی که با تکیه بر پیوندهای آسیایی هم مسیر توسعه و هم جانمایی جدیدی در جهان پیدا کنیم. همچنین آنچه به مذاکره نیاز ندارد، رفع تحریم‌‌ داخلی علیه تولیدکننده است.»

«مردم» پدافند اصلی کشور

نوید کمالی: «در فضای پساماشه پدافند اصلی کشور، مردم‌اند. در این شرایط هرکس با طرح‌ها و سیاست‌هایش و حتی توئیتش به انسجام و اتحاد ملی ضربه بزند، در صف دشمن قرار گرفته است. حفظ آرامش و تقویت پیوند اجتماعی امروز، خط‌مقدم امنیت ملی فردا است.»

شروع حرکت اقتصاد ایران

سید امیر سیاح: «اگر نرمشی که مقابل غرب نشان‌ دادند را مقابل کارآفرینان و صادرکنندگان ایرانی هم نشان‌ دهند، حرکت اقتصاد ایران شروع خواهد شد.»

تغییر معادله در میدان

حسین کازرونی: «هر تلاشی شد تا ماشه فعال نشود؛ مذاکره، پیشنهاد، همکاری با آژانس... اما طرف مقابل این ابزار را بخشی از جنگ وجودی علیه ایران می‌بیند. مشکل اینجاست که آنها دنبال توافق نبوده و نیستند، به‌دنبال امتیازگیری کامل و تسلیم‌ شدن ایران هستند. اگر قرار است دشمن متوقف شود، باید در میدان معادله را تغییر داد.»

تروریست از نگاه آمریکا و جهان

محمد اکبرزاده با انتشار این تصاویر و مقایسه استقبال از حضور نتانیاهو در کنگره آمریکا و سازمان ملل نوشت: «وقتی آمریکا یک تروریست را می‌بیند؛ وقتی بقیه جهان یک تروریست را می‌بیند.»

دوره آموزشی غرب‌شناسی

کیانوش جهانپور: «پرونده هسته‌ای، برجام و پسابرجام تا جنگ ۱۲روزه و ماشه یک دوره مدون نظری و عملی تمام‌عیار آموزشی درباره غرب و ماهیت امپریالیسم برای ما ایرانیان بود و هست! هیچ کمپین اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و مدرسه و مکتب و دانشگاهی نمی‌توانست با این شمولیت و ضریب نفوذ و تأثیر آگاهی ایجاد کند!»

مقاومت ادامه دارد

شهاب اسفندیاری: «انتخاب تونی بلر به عنوان «حاکم غزه» یعنی عصر استعمار ادامه دارد و تا استعمار هست مبارزه و مقاومت ادامه دارد.»

فاز نهائی «پروژه مهار ایران»

مصطفی نجفی: «اسنپ‌بک آغاز فاز نهائی «پروژه مهار ایران» و بازتنظیم نظم امنیتی خاورمیانه است که بعد از جنگ‌های اوکراین و غزه (هفت اکتبر) طراحی شد. غرب با اسنپ‌بک به دنبال تشدید شکاف‌ها و ایجاد ناآرامی داخلی در ایران و همگام با آن اقدام نظامی است. نباید این پروژه کلان را دست‌کم گرفت.»