تورم سالانه 37/5 درصد شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در شهریورماه 1404، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 45 و سه دهم درصد بوده است.

یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 45 و سه دهم درصد بیشتر از شهریورماه 1403 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریورماه 1404 در مقایسه با ماه قبل، دو و 9 دهم واحد درصد افزایش داشته است.

در شهریورماه 1404، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 384 و شش دهم رسیده است که نسبت به ماه قبل، سه و هشت دهم درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 45 و سه دهم درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 37 و نیم درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در شهریورماه 1404‌، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر سه و هشت دهم درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، پنج و دو دهم درصد و برای گروه عمده

«کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است.

منظور از تورم ماهانه هم درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

در شهریورماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 37 و نیم درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک و دو دهم واحد درصد افزایش یافته است.

منظور از نرخ تورم سالانه هم درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به یک و شش دهم واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل‌(یک واحد درصد) شش دهم واحد درصد افزایش داشته است.